Les lesions, una taca a l'expedient

La festa mai pot ser completa. Sembla que el Girona estigui destinat a rebre algun cop quan les coses li van bé. No pas un, sinó uns quants. Aquesta temporada, les desgràcies van de la mà, en fila. No s'aturen ni deixen d'afectar la plantilla d'Eusebio. Les lesions s'han convertit en una veritable taca a l'expedient de l'equip, que se'n surt com pot en un exercici de superació que l'ha dut a signar la millor ratxa a la Primera Divisió. Ahir no hi va haver treva i la infermeria va rebre un nou inquilí. Aquest cop li va tocar el rebre a Yassine Bounou. Just quan millor estava el porter, que viu probablement el moment més dolç de la seva carrera, va haver de marxar cap als vestidors. Un maldecap més per al cos tècnic, que ja té uns quants futbolistes fora de combat i que haurà de fer front al que queda de desembre, un mes en què a més de la Lliga també hi ha pel mig un partit de Copa.

Camí del minut 70 i després de més d'una hora de joc, Bounou va notar una molèstia i es va deixar caure a terra. Fins llavors tot havia anat sobre rodes. Com en les últimes jornades. L'Atlètic no li havia exigit tant com potser ho havia fet el València unes setmanes enrere, però el marroquí havia refusat qualsevol ocasió amb cara i ulls dels de Simeone. Fins que va dir prou. Es va asseure a a la gespa, tocant-se la cama i amb cara de pocs amics. Llavors Montilivi va emmudir, al mateix temps que Eusebio reaccionava i feia escalfar Gorka Iraizoz.

El navarrès només havia jugat 90 minuts a la Copa. A la Lliga, res de res. Poc o gens va poder fer en el desafortunat gol en pròpia de Ramalho. Al mateix temps, va salvar els mobles amb dues intervencions de molt de mèrit. «Està treballant bé, amb una bona mentalitat. Sabem que és un porter que amb la seva experiència ens pot donar serenor i tranquil·litat cada cop que li toqui actuar. El seu treball li està donant un premi i demostra humilitat. Me n'alegro perquè ha estat important per a nosaltres i l'he de felicitar per la mentalitat que té». Així es va expressar Eusebio quan se li va preguntar per Gorka. De Bounou quasi no va dir res. «Ha notat una molèstia a l'hora de colpejar una pilota, esperem que només sigui una sobrecàrrega». El club, poc després, va donar algun detall més. La zona afectada és la de l'adductor i avui se li faran proves. Tot i això, com que es preveu que hi pot haver edema, els resultats no s'esperen fins demà.

El que està clar, és que Bounou no jugarà el dimecres la tornada dels setzens de final de la Copa contra l'Alabès a Montilivi. I vist el panorama, s'haurà de veure com gestiona el tema de la porteria el tècnic. Si el marroquí en té per més d'una setmana, potser seria arriscat fer jugar Iraizoz, a qui li tocaria actuar a la Lliga. Seria l'hora de Suárez, que debutaria amb el primer equip. De moment, tocarà esperar. Bounou ha entrat a la infermeria, on també hi són Mojica, Aday, Planas i Muniesa.

A tot això, una curiositat. La temporada passada es va viure una situació molt similar. En un Atlètic-Girona al Wanda, Bounou també va haver de ser substituït per una lesió i Gorka va ocupar el seu lloc. Encerten el resultat? 1-1.