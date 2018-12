«Sempre volem guanyar, però estem satisfets»

Tres frases, així de passada, per resumir a grans trets què és el que va dir Eusebio en roda de premsa. La primera: «Si continuem així, els bons resultats seguiran arribant». Perquè va acabar content amb l'actuació dels seus, «satisfet» amb la «feina» de l'equip, tot i que «sempre es vol guanyar». La segona: «Si marxem gaire lluny, potser ens despistarem». Perquè és dels que vol tocar de peus a terra i treu ferro a les sis jornades sense perdre, recordant que «hem de pensar en el proper partit i ara toca centrar-nos en la Copa». I la tercera: «Hem de mirar de ser un equip i, independentment de les baixes, intentar ser competitius». Per valorar un nou exercici de superació d'un Girona que, tot i jugar sense un carriler esquerre pur, se'n va sortir prou bé.

Va venir a dir això Eusebio, qui cada setmana que passa està més convençut que després del 2-3 contra l'Eibar, l'última derrota, l'equip ha fet un tomb cap a millor. «Cada dia veig més a gust els meus jugadors pel que fa al plantejament. Estem intentant aprofitar els punts forts del passat, que en són molts, i després créixer en d'altres situacions, com ara tenir la pilota o atacar en transicions. Ens queda marge de millora, però de moment estem satisfets», valorava. Deia no pensar «gaire» en les ratxes i restava importància al fet d'haver enllaçat sis partits sense perdre per primer cop a la màxima categoria. «El moment actual és de seguretat i de creixement. Hem de continuar en aquesta línia sabent que cada partit és un món i que costa molt guanyar punts. Estic convençut que si seguim així els bons resultats es mantindran».

Va parlar d'un partit «seriós» en què els gironins han intentat «buscar el segon» quan el marcador els somreia, però admetent que «llàstima que els bons minuts de Portu pressionant a dalt no hagin arribat abans, perquè ens hauríem desofegat de la seva pressió». Ho rematava amb un «sempre es vol guanyar, però estem contents».

Els protagonistes

Llavors va arribar el moment dels noms propis. El primer, el d'un Bounou que va haver de ser substituït per lesió, encenent totes les alarmes. Eusebio les va intentar apagar. «Ha notat una molèstia a l'hora de colpejar la pilota, esperem que només sigui una sobrecàrrega». Després li va tocar el torn a Patrick Roberts, que va ser titular i va tornar a signar una més que acceptable actuació. «El seu primer temps ha estat molt i molt bo, donant-nos desequilibri cada cop que arribava per banda. A la segona meitat no ha participat tant i l'hem volgut canviar buscant més profunditat amb Portu». Va continuar amb Iraizoz, qui ahir debutava en Lliga aquesta temporada després de només tenir uns minuts a l'anada dels setzens de Copa. «Sabem que amb la seva experiència ens donarà serenor i tranquil·litat. Ha estat important per a nosaltres i el seu bon treball li ha donat el premi», deia.

Va acabar parlant dels dos inquilins del carril esquerre. Primer, Granell: «Ha complert. Sabíem que li ha tocat fer un treball al qual no està acostumat, tot i que ha fet el que s'esperava. Quan l'Atlètic li ha posat jugadors més desequilibrants i ràpids ha tingut més dificultats». I després, el debutant Valery. «No se li pot demanar més, simplement felicitar-lo. Ha respost molt bé i estic content que hi hagi nanos al club que tenen molt a prop la possibilitat de debutar i ajudar al primer equip».