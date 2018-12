Valery debuta a Primera «És un somni fet realitat; estic molt agraït al club»

Debutar a Primera Divisió només passa un cop a la vida. I per això, Valery Fernández no oblidarà mai el que va viure ahir a la tarda. El jugador alt-empordanès ja havia tingut l'ocasió d'estrenar-se amb el primer equip unes setmanes enrere al camp de l'Alabès a la Copa del Rei. Ahir, però, va ser diferent tal i com ell mateix va reconèixer al final del partit. «És més il·lusionant fer-ho aquí a la Lliga contra tot un Atlètic amb jugadors que admiro des de petit i que veia per la televisió. És un somni fet realitat», deia al final del partit. El dorsal 34 del Girona ha passat pels planters de L'Escala, Barça, Palamós i Girona abans de tornar a l'Escala i ser repescat pel Girona juvenil fa un parell d'anys.

L'allau de lesions a la posició de carriler (Mojica, Aday, Planas i també Muniesa) ha fet que futbolista de L'Escala, de 19 anys, hagi entrat ja en dinàmica totalment del primer equip. A més a més, al seu contracte és molt semblant al de Porro i si disputa 10 partits amb el primer equip es convertirà també en professional de totes totes. En aquest sentit, Valery deia ahir que s'emmirallava molt amb Porro, amb qui va coincidir el curs passat al juvenil. «Tant de bo visqui el que viu ell. Tenim moltes baixes de jugadors importants que estan caient i si el míster requereix la meva presència, intentaré aprofitar-ho», destacava.

Valery va revelar les paraules que li havia dit Eusebio abans d'entrar al camp en substitució d'Aleix Garcia. «M'ha dit que gaudís del partit i pensés que era un més, com els que jugo amb el Peralada. També m'ha dit que encarés el rival i així ho he fet en la primera jugada», deia. En aquest sentit, Valery es mostrava molt agraït cap al tècnic de La Seca. «Des del primer moment em va agafar amb molta força. Té un tracte increïble amb mi i li vull agrair tot el que m'aporta».

Amb dos partits ja amb la samarreta del primer equip, Valery podria jugar el seu tercer demà passat mateix en el duel de tornada dels setzens de final de la Copa del Rei contra l'Alabès a Montilivi (2/4 de 8). Les lesions i el fet de tenir una plantilla molt curta d'efectius faran que, amb força probabilitat, Valery torni a tenir protagonisme contra el conjunt basc.