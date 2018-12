El Girona ha tingut onze lesionats en menys de dos mesos

Corria el minut 70 del partit de diumenge contra l'Atlètic quan Bounou es va tocar la cuixa, es va asseure a terra i va aixecar la mà per avisar l'àrbitre que necessitava les assistències mèdiques. Uns problemes a l'adductor li impedien continuar jugant el partit i el marroquí havia de cedir el seu lloc a Gorka Iraizoz. Bounou va ser sotmès a proves mèdiques ahir i avui es coneixerà l'abast exacte de la lesió, però tot sembla indicar que es perdrà molt probablement els partits contra l'Alabès de Copa de demà i, com a mínim, el de dilluns a Bilbao. Les complicacions de Bounou agreugen un problema creixent i cada cop més preocupant per al club: les lesions. Un maldecap dels grossos per a un Eusebio que ha vist com en menys de dos mesos se li lesionaven 11 homes. És a dir, mig equip. Una xifra esgarrifosa de lesionats que, tanmateix, ha coincidit amb el millor moment del Girona de la temporada quant a resultats.

L'escenari era ben diferent fa menys de dos mesos, quan el tècnic recuperava Mojica, Ramalho i Planas per jugar l'amistós contra el Tolosa l'11 d'octubre. Aquell dia la infermeria era buida, però, a partir de llavors, els serveis mèdics del club no han parat. Malastrugança, casualitat o algun factor de la preparació física. El motiu pel qual s'han lesionat 11 jugadors en menys de dos mesos no el sap ningú. Ara bé, la realitat és que Mojica, Iraizoz, Granell, Stuani, Portu, Juanpe, Aday, Douglas Luiz, Planas, Muniesa i Bounou han anat caient successivament. Tret de Mojica i Aday, la resta han estat tots problemes musculars. La cronologia dels fets situa precisament la lesió del colombià com la primera d'aquests dos mesos negres. Mojica va reaparèixer contra el Tolosa després d'una lesió a la pretemporada que l'havia apartat dels terrenys de joc dos mesos ben bons. Al cap de dos dies del partit, el colombià es trencava el lligament encreuat del genoll esquerre i deia adeu al curs. Aquella mateixa setmana, Eusebio perdia per diferents problemes musculars Granell i Iraizoz. Cap dels dos va poder jugar a Anoeta. Sí que ho va fer Stuani malgrat les molèsties a l'adductor amb les quals va tornar de la gira asiàtica amb l'Uruguai. El davanter va jugar els últims 10 minuts i es va ressentir de la lesió, fet que va fer que es perdés els partits contra Rayo i València.

Precisament al duel contra el Rayo va ser on hi va haver l'escabetxada més grossa. Eusebio va veure com en menys de 90 minuts es quedava sense Aday, Juanpe i Portu. El cas més greu va ser el d'Aday, que va rebre un cop al genoll que va obligar-lo a passar per la sala d'operacions. El de Sentmenat pateix una lesió al còndil femoral extern del genoll dret que fa que hagi dit també adeu a la temporada. De la seva banda, Portu, amb un trencament fibril·lar, es va perdre els partits contra Leganés, València i Espanyol. Juanpe, amb una petita ruptura al gluti només va deixar de jugar a Mestalla. Tres dies després, a Vitòria, Douglas Luiz havia de ser retirat amb llitera poc després d'entrar al camp. El brasiler va fer-se un trencament muscular i ha estat un mes fora de combat.

Les baixes d'Aday i Mojica van deixar el carril esquerre en safata de plata per a Planas. El de Sant Celoni estava complint molt bé fins que a Cornellà fa dos diumenges també va trencar-se. La baixa de Planas deixava només Eusebio amb Muniesa com a únic home adaptable al carril esquerre però el de Lloret no va tenir temps gairebé ni de provar-ho, ja que la setmana passada es va lesionar al soli i no va poder jugar abans d'ahir contra l'Atlètic de Madrid.