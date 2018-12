Iraizoz o Suárez, el dilema d´Eusebio a la porteria

Gorka Iraizoz tenia el lloc assegurat en el partit de demà de Copa del Rei contra l'Alabès a l'estadi. La lesió de Bounou davant l'Atlètic podria fer que el navarrès no fos l'escollit finalment per defensar la porteria contra els bascos. Conscient que pot haver perdut Bounou per alguna setmana, Eusebio rumia si donar l'alternativa a Iraizoz, com ja va fer a l'anada a Vitòria, o bé decantar-se per José Aurelio Suárez, del Peralada. El fet que Iraizoz hagi de ser el porter titular dilluns en el partit de Lliga a San Mamés contra l'Athletic li resta possibilitats de ser-ho demà a Montilivi. És per això que Eusebio s'està pensant si donar l'alternativa a Suárez a la Copa i reservar Iraizoz per a San Mamés.

Sigui com sigui, el que sembla clar és que, a Bilbao i possiblement a Sevilla, Iraizoz serà el porter titular del Girona. La lesió de Bounou farà que el primer fitxatge del club a Primera Divisió torni a la titularitat a la Lliga 44 partits després que Pablo Machín l'asseiés a la banqueta en la visita a la Corunya de la temporada passada. Des de llavors i fins diumenge, Iraizoz tan sols ha jugat la segona part al Wanda Metropolitano el curs passat contra l'Atlètic també per lesió de Bounou, al marge del partit de tornada de Copa contra el Llevant, també de l'any passat, i el d'anada d'enguany a Gasteiz. Un balanç de 12 partits que, amb tota seguretat, ampliarà les properes setmanes.

Als seus 37 anys, Iraizoz n'ha vist de tots colors i més i relativitza la situació. «El futbol té aquestes coses. No és agradable haver d'entrar per la lesió d'un company i més a la nostra posició, en què compartim moltes hores de feina i històries plegats», diu el navarrès. Iraizoz recorda que ell intenta sempre ajudar els seus companys i intenta aportar el seu granet de sorra en el creixement del club. «Les coses han canviat molt i cap a millor des que vaig arribar. Poder estar amb els companys i ajudar-los tant quan he de jugar com quan no ho he de fer és el que em fa sentir disponible i útil per ajudar a continuar fent créixer el club», assenyalava.