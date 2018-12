Remuntada i cap a vuitens

Els vuitens de final són una realitat. La Copa interessa, agrada i fa trempera a Girona. És igual que les baixes s'acumulin i que la plantilla sigui curta. Als d'Eusebio els agraden els reptes i al gener tocarà disputar una ronda inèdita fins ara per al club. Amb un exercici de fe n'hi ha hagut prou no només per eliminar l'Alabès, sinó per sobreposar-se a un marcador en contra. L'entrada de Borja García i Patrick Roberts ha estat clau, tot i que aquest últim ha marxat del camp lesionat abans d'uns darrers minuts heroïcs. Tot, davant més de 9.000 aficionats, que han xalat de valent d'un matx en què l'emoció i la intensitat han anat en augment.

Ha estat Burgui qui ha pogut espatllar una bona primera meitat dels d'Eusebio. Tot i les baixes, la trempera de la Copa s'ha encomanat a la gespa i també a la graderia. Bona entrada a Montilivi i un onze prou competitiu, amb Andzouana i Valery com a únics representants del filial. Malgrat els contratemps i les possibles dificultats que això podria haver suposat, passar era la consigna. L'equip ho ha entès i ha sortit disposat no només a fer bo el 2-2 de l'anada, sinó també a guanyar. Per si les mosques. Ha signat uns bons 45 minuts en què el marcador no s'ha mogut, precisament, perquè Burgui no ha tingut la punteria un xic més afinada. A tocar del descans seves han sigut les dues millors ocasions d'un matx igualat, amb domini altern i estones per a cadascun dels dos equips. Entre Iraizoz, avui titular, i el pal, han evitat el gol visitant.

Tampoc ha marcat el Girona. No n'ha tingut de tan clares, però també s'ha acostat als dominis de Sivera. Douglas, intermitent al mig del camp i capaç de donar-ne una de freda i una de calenta, s'ha inventat un xut de falta enverinat que el porter ha tret com ha pogut. Era el minut 16. Doumbia també ha tret el cap, però la fortuna no l'ha acompanyat. Ni tampoc les decisions que ha pres. Al 24, ha fet la desmarcada a la perfecció i quan li ha sortit Sivera, s'ha enviat la pilota massa llarga perquè la jugada s'acabés perdent. I al 35, excel·lent contracop dels gironins. Granell, Portu, Valery i la centrada d'aquest no l'ha sabut rematar l'ivorià, que ha fet misto.

Aquests han estat tots els arguments ofensius d'un Girona que ha funcionat a estones, abusant en excès de la pilotada i sense massa criteri al mig del camp, però que s'ha mostrat prou poderós al darrere per refusar el perill i que, de tant en tant, ha generat perill. Sobretot per bandes, on Andzouana i Valery, que s'han anat intercanviant els costats, han atacat sense por, demostrant que tenen prou nivell com per jugar contra un Primera.

L'Alabès necessitava guanyar i ho ha demostrat. No ha especulat gaire i quan ha tingut al pilota ha anat de cara a barraca. Amb un onze prou competitiu, Burgui ha estat qui ha agafat les regnes. No només per les dues clares ocasions del final. També ho ha provat al 33 amb un xut que s'ha perdut massa creuat. No ha estat l'única. Al 10, Iraizoz ha estat ràpid en una passada filtrada cap a Sobrino. I al 20, Valery ha aparegut a temps per treure quasi al damunt de la línia un xut de Borja Bastón. El davanter ha rebut dins l'àrea i s'ha desfet amb un gran moviment de Ramalho.

La segona part ha tingut allò que no ha tingut la primera: més velocitat, més ocasions i, sobretot, gols. El primer, el d'un Alabès que ha tornat dels vestidors més entonat, decidit a fer seu el partit. Sí, a Doumbia se li ha fet de nit al 54 en una bona aproximació del Girona, però eren dels d'Abelardo els que tenien la situació sota control. La pilota era seva i també les arribades. Sobrino s'ha plantat davant Iraizoz i li ha xutat al cos al 50. Deu minuts més tard és quan ha caigut el 0-1 en una acció desafortunada i d'allò més estrambòtica. Borja Bastón ha rebut en posició dubtosa i ha enfilat cap a porteria. Gorka ha rebutjat la seva rematada però tot i així la pilota ha seguit la seva trajectòria. Alcalá, en l'intent de de refusar el perill, s'ha introduït l'esfèrica incomprensiblement. 0-1, l'Alabès que estava més entonat i els vuitens que s'allunyaven.

Pitjor s'haurien pogut posar les coses si Iraizoz no hagués aparegut en els minuts posteriors. Bastón, Burgui i Sobrino han gaudit de bones ocasions per fer el 0-2, però el porter ha estat sublim i ha mantingut a ratlla al seu equip. Això ha estat clau, com també el criteri d'Eusebio, que ha decidit moure la banqueta. Roberts i Borja han entrat per revolucionar el partit i decantar-lo a favor dels gironins. La velocitat d'un i la visió de joc de l'altre han estat dos factors determinants. Ells dos han fet despertar Montilivi amb una doble ocasió que ha obligat a Sivera a oferir la seva millor versió. El porter ha rebutjat un cacau creuat de Roberts i després ha tret una molt bona mà al xut col·locat de Borja García.

El Girona era un altre. Renovat, elèctric, valent i decidit a sacsejar el marcador. Li ha costat prou. Treient el nas per l'àrea n'ha fet prou. Allà ha nascut la falta que ha originat l'empat. Al llindar de la gran. Granell no s'ho ha pensat dues vegades i ha buscat porteria. La seva qualitat, unida a un rebot, han servit per batre Sivera i igualar el matx. Venia en línia ascendent l'equip d'Eusebio i així ha continuat. Ja li anava bé l'empat, però li era igual. Si es podia marcar el segon, millor.

Una fuetada de Roberts amb la dreta que s'ha perdut per sobre del travesser ha estat el prel·ludi del 2-1. De nou Roberts, omnipresent i revolucionat, ha cuinat la jugada. Per banda esquerra, ha servit al cor de l'àrea, on l'ha collit Portu. El murcià ha tingut temps de pensar i col·locar-la ben lluny de l'abast del porter. El segon i festa a Montilivi. Un gol important, però ni de bon tros decisiu.

Perquè quedaven poc més de 10 minuts i perquè l'Alabès, empatant, forçaria la pròrroga. Els d'Abelardo s'han llançat a l'atac, amb més cor i fe que no pas criteri. Bastón no ha trobat porteria per ben poc, mentre que a l'altre costat de camp tot eren corredisses amb espais. En una d'elles, Roberts i Portu s'han plantat sols davant Sivera, però el control de l'anglès ha estat nefast. Just després, el porter ha tret una mà espectacular a cop de cap de Borja García i en l'enèsim contracop, Roberts ha notat una punxada a la cuixa i s'ha retirat lesionat. Per variar. Com que ja s'havien fet els tres canvis, els darrers minuts han estat un exercici defensiu heroïc. Ha sortit bé. Patint, però el marcador no s'ha mogut. El Girona estarà en el sorteig del proper dijous 13 de desembre (16.00) per disputar els vuitens, una ronda mai vista fins ara a Montilivi.



GIRONA: Iraizoz; Andzouana (Patrick Roberts, min. 68), Ramalho, Alcalá, Juanpe, Valery, Douglas Luiz, Granell, 'Choco' Lozano (Borja García, min. 68), Portu i Doumbia (Bernardo, min. 75)

ALABÈS: Sivera; Vigaray, Diéguez, Maripán, Marín (Twumasi, min. 82); Brasanac, Torres, Sobrino (Jony, min. 79), Burgui; Borja Bastón i Guidetti (Calleri, min. 70).

GOLS: 0-1, Alcalá en pròpia (min. 61); 1-1, Granell (min. 70); 2-1, Portu (min. 78)

ÀRBITRE: Mateu Lahoz (comitè valencià). Ha amonestat Juanpe, Borja García (Girona); Diéguez, Guidetti, Marín (Alabès).

ESTADI: Montilivi, 9.290 espectadors.