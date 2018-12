La «il·lusió» d'aprofitar una «oportunitat històrica»

Instal·lat a Girona des de fa ja uns mesos, Eusebio Sacristán, a part de mirar de fer la seva feina el millor possible, també s'ha estudiat quatre coses del club que li paga. Sap que, en el format i denominació actuals, a la Copa del Rei no s'ha arribat mai als vuitens de final. Per la qual cosa, si elimina avui l'Alabès, la gesta seria històrica i ell, juntament amb els jugadors, en tindrien la culpa tot sent protagonistes. A això s'agafa l'entrenador, qui resta també importància, almenys de portes cap a fora, que la plantilla estigui en quadre per culpa de les lesions. «Hem d'aprofitar tots els recursos que tenim», anava repetint ahir, durant la prèvia, tot recordant que si hi ha un filial és per alguna cosa, com va quedar plenament demostrat a Vitòria durant l'anada.

Amb la idea de «competir al màxim» sigui la competició que sigui, el Girona afronta avui «una eliminatòria especial» perquè «tenim la possibilitat d'arribar a una ronda on aquest club mai ha arribat». Això, entre altres coses, «il·lusiona». Eusebio, els seus futbolistes i també l'afició. O almenys això espera el tècnic. «S'ha de veure a la gespa des del primer minut i també en l'ambient; esperem que la gent vingui a donar-nos suport», demanava.

Incidia en el tema. «Seria molt bonic passar perquè la Copa és molt important i il·lusionant». Això sí, recordant també que tant a ell com a la resta del cos tècnic els tocarà encaixar les peces davant l'allau de baixes, tant per lesió com per decisió tècnica. Res, això sí, que el deixi massa preocupat. «He de gestionar els recursos de la milor manera possible. Allà vam competir amb un equip que ho va fer molt bé. Vam estar fantàstics». Un dels absents és el porter Bounou, qui pateix «una petita lesió» a l'adductor. «Sembla que no serà important i hem de veure com evoluciona i si el dilluns pot estar a Bilbao». Per tant, avui queda descartat. Hi podria haver el dubte de quin seria, per tant, el porter escollit per a la Copa. Dilema que Eusebio es va encarregar d'esvair. «La idea és comptar amb Iraizoz. Ell va ser-hi a l'anada. Pensem que aquesta decisió és la millor per al partit».

Eusebio va parlar també de l'allau de lesions: «No crec gaire en la bona i en la mala sort, sinó que és conseqüència d'alguna cosa. La conclusió positiva que trec de tot plegat és que, malgrat les adversitats, el nivell competitiu és molt alt».

Per acabar, elogis a l'Alabès: «A l'anada, va donar descans a alguns titulars i tot i això van jugar amb un onze de molta qualitat. El potencial que té en plantilla és molt alt. Els rebrem amb respecte perquè està fent una temporada fantàstica i des que hi és l'Abelardo que els seus números són de Champions».



Sortir «a guanyar»

Amb el 2-2 de l'anada, a l'Alabès no li queda cap altra opció que «sortir a guanyar». Així ho va transmetre Abelardo Fernández, el seu entrenador, qui va admetre que tot i que l'eliminatòria se'ls ha posat «difícil», es plantegen la cita d'aquesta tarda «com si es tractés d'un partit de Lliga». A banda d'elogiar la «important solidesa defensiva» dels gironins, el tècnic preveia un matx «bonic i igualat» alhora que recordava que «la Copa ens il·lusiona», per la qual cosa tant ell com els seus jugadors «tenim ganes de seguir endavant». Va recordar, també, el seu debut al capdavant del conjunt vitorià, ahir feia just un any i també a Montilivi, amb una victòria per 2-3 que va arribar després de remuntar un 2-0 en contra. «Aquell resultat ja ens serveix», va concloure.