L'Athletic fa fora Berizzo i confia en Gaizka Garitano

El 3-0 encaixat a València el passat dilluns i la mala situació esportiva, amb l'equip en places de descens, ha fet que la directiva de l'Athletic Club decidís ahir destituir el fins llavors entrenador de la primera plantilla, Eduardo Berizzo. El seu lloc l'ocuparà Gaizka Garitano, que deixarà d'aquesta manera les seves funcions com a tècnic del filial. Debutarà ben aviat, ja que demà el conjunt basc rep l'Osca a la Copa amb un còmode avantatge (4-0) del partit d'anada. El primer test amb punts en joc no arribarà fins dilluns, coincidint precisament amb la visita del Girona a San Mamés. Garitano s'ha enfrontat, com a entrenador, dues vegades als blanc-i-vermells. Va ser la temporada 2013/14, quan diriga l'Eibar, amb un 0-3 a Ipurua i un 1-1 a Montilivi.

Berizzo, destituït la temporada passada al Sevilla, va fitxar per l'Athletic el passat estiu però els bons resultats no l'han acompanyat pas. Després de 14 partits només ha estat capaç de guanyar-ne un, a més de sumar vuit empats i encaixar cinc derrotes.