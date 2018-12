Abelardo «Per joc i ocasions hem merescut passar, però hem perdonat»

Resignat va marxar Abelardo Fernández, entrenador de l'Alabès, després de veure com el seu equip ho havia fet gairebé tot per guanyar. Tot menys marcar. «Hem fallat massa i la llei del futbol no perdona», deia. Se li va recordar més d'un cop que un any enrere, el seu equip es va imposar a Montilivi per 2-3 gràcies, en part, al seu criteri a l'hora de fer canvis. I ahir va passar a la inversa. «Hem jugat molt millor llavors. Trobo que hem jugat un gran partit, gaudint de nombroses ocasions. Ha estat una llàstima, l'esforç ha estat important. Hem controlat un Girona que no és gens fàcil al seu camp», va afegir. És més, va considerar «injust» el desenllaç de l'eliminatòria. «Sense desmerèixer el Girona, l'eliminació és injusta. Allà ens van fer el gol en l'última jugada. Per ocasions i joc hem sigut superiors, però els gols manen».