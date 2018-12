Reacció i eliminatòria

Amb remuntada inclosa, el Girona va passar l'eliminatòria de Copa davant un Alabès que va mostrar ambició per intentar deixar fora els gironins. El Pitu Abelardo va presentar una alineació amb futbolistes menys habituals però carregada de joc ofensiu amb la intenció de marcar com a mínim un gol a Montilivi. Rubén Sobrino i Burgui a les bandes s'afegien a Guidetti i Borja Bastón a la zona de finalització visitant, els bascos amb un 1-4-4-2 i jugadors de perfil més ofensiu van tenir les ocasions més clares en el primer temps tot i que van avançar-se en el marcador a la represa en una acció on Pedro Alcalá va estar desafortunat.

Eusebio intervé a temps. Amb el resultat desfavorable el tècnic val·lisoletà va moure fitxa. Sense tocar l'esquema de joc va donar entrada a Patrick Roberts, que al final es va lesionar, i Borja García per poder dominar més les accions d'atac. Al centre van ajuntar-se Àlex Granell, Douglas Luiz i Borja; les bandes eren per a Valery i Roberts, mentre que a la punta d'atac continuaven Seydou Doumbia i Portu. Amb els canvis l'equip va guanyar en el control de pilota i va aconseguir condicionar el joc del seu rival. Granell va marcar un gol decisiu que tornava a decantar l'eliminatòria a favor dels gironins, en un tir provinent d'una falta frontal va poder superar Antonio Sivera. Tot seguit Portu va capgirar el resultat amb un xut potent a la dreta del porter visitant. No va ser un partit espectacular el que es va veure ahir a Montilivi però al final es va notar que els dos equips tenien ganes de passar ronda. La Copa tornarà al gener en un mes que es preveu intens, on serà necessari combinar les dues competicions. El desgast físic serà important, per tant cal recuperar efectius per poder competir dos partits cada setmana. Continuar a la Copa pot ser bonic però en cap cas ha d'espatllar la Lliga.