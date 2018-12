Dos lleons tornen a La Catedral

Jonas Ramalho i Gorka Iraizoz es deuen al Girona i sempre que els toca jugar defensen l'escut del conjunt de Montilivi deixant-se la pell al camp. No serà diferent dilluns a San Mamés contra l'Athletic Club, però sí que serà especial per als dos futbolistes que han passat bona part de la seva carrera esportiva a Bilbao. Dilluns, tal com ja van fer la temporada passada, Ramalho i Iraizoz tornaran a San Mamés disposats a furgar a la ferida i a amargar l'estrena a la Lliga de Gaizka Garitano, el nou entrenador de l'Athletic Club.

Serà un dia de sensacions estranyes tant pel navarrès com per al de Barakaldo. El veterà porter, de 37 anys, va aterrar fa dos estius a Montilivi després de tancar una etapa de deu temporades al primer equip de l'Athletic. Un total de 392 partits en què va tenir temps de quedar dos cops subcampió de Copa, una vegada subcampió de l'Europa League, guanyar una Supercopa d'Espanya i disputar 8 partits de Champions League. L'eclosió de Kepa Agirrezabalaga i la consolidació de Iago Herrerín van fer que el club no li renovés el contracte i, l'estiu del 2017, Iraizoz es convertia en el primer fitxatge del Girona a Primera. La lesió de Bounou contra l'Atlètic de Madrid li obre de nou les portes de la titularitat a la Lliga després d'unes excel·lents actuacions tant els minuts que va haver de jugar contra l'Atlètic com dimecres a la Copa davant l'Alabès. L'any passat, Iraizoz va ser un dels homes més ovacionats en la derrota a San Mamés del Girona (2-0).

Menys recorregut al primer equip va tenir Jonas Ramalho. Tot i això, el de Barakaldo és un producte de Lezama que va passar per tots els esglaons del planter fins a estrenar-se amb el primer equip amb només 18 anys de la mà de Marcelo Bielsa. La joventut i la forta competència a la seva posició (Amorebieta, Gurpegui, Ekiza, Sanjosé, Etxeita, Laporte, ...) van fer que decidís acceptar el repte d'una cessió per trobar els minuts que no tenia a San Mamés. Així, l'estiu del 2013 va acceptar el repte del Girona. Tenia només 20 anys i li va tocar viure un any d'allò més convuls, amb impagaments dels sous, tres entrenadors i una salvació agònica amb Machín. Ramalho va repetir cessió el curs següent (14-15) però quan l'equip fregava l'ascens es va trencar els lligaments del genoll a Vitòria contra l'Alabès (0-3). L'any següent es va quedar a Bilbao per recuperar-se bé i va compaginar el primer equip amb el Bilbao Athletic, que havia pujat a Segona A. L'estiu del 2017, Cárcel i Machín el van convèncer altre cop perquè tornés a Montilivi en propietat.

Malgrat algunes lesions, tant el curs passat com enguany, Ramalho s'ha convertit en indiscutible primer per a Machín i ara per a Eusebio. Tot plegat ha fet que sense fer gaire fressa i a còpia de molta feina i disciplina, Ramalho acumuli ja 133 vestits amb la samarreta del Girona. Al juny acaba contracte i el club vol renovar-lo. De moment, però, no hi ha entesa.