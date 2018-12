Dos mesos sense Roberts

Més males notícies per a Eusebio Sacristán. No pas en forma de resultats negatius, que en aquest aspecte no pot tenir cap queixa veient la dinàmica i trajectòria de l'equip, sinó quant a lesionats. El Girona ha informat avui que Patrick Roberts pateix una lesió al bíceps femoral i haurà d'estar de baixa entre 8 i 10 setmanes. Dos mesos, doncs, sense l'extrem anglès que no tornarà a estar en condicions de jugar fins a mitjans de febrer.

La baixa de Roberts agreuja encara més la situació de la plantilla. Pendent de l'estat físic de Bounou, qué ho té magre per arribar a temps, Eusebio té les baixes segures d'Aday, Mojica, Planas i Muniesa per jugar dilluns a Bilbao. Un maldecap més per a Eusebio que haurà de recórrer al Peralada altre cop mentre espera l'arribada de fitxatges al mercat d'hivern.