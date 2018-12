La lesió muscular de Roberts podria tenir-lo uns dos mesos fora de combat

Yassine Bounou ho té difícil però no està descartat per ser dilluns a Bilbao, segons va revelar Eusebio Sacristán dimarts. Qui sí que no té cap possibilitat de ser-hi és Patrick Roberts. L'extrem anglès es va lesionar dimecres a la segona part del partit de Copa del Rei contra l'Alabès i, tot sembla indicar que podria patir algun tipus de trencament muscular. Ahir mateix se li van realitzar proves mèdiques per determinar l'abast de la lesió però el club no va informar del resultat. Segons RAC1, el trencament podria tenir-lo uns dos mesos allunyat dels terrenys de joc. Caldrà veure en quin estat es troba Bounou mentre que Marc Muniesa i Carles Planas, dels quals el club tampoc n'ha donat un termini de recuperació precís, tenen poques possibilitats de ser a Bilbao.