L'exjugador del Girona Javi Álamo s'ha incorporat als entrenaments del Cadis on estarà uns dies a prova i el club andalús en valorarà el fitxatge. Álamo, fitxat del Saragossa, va ser un invent de Machín i Cárcel per fer de carriler dret el curs 2015-16, en què es va perdre l'ascens contra l'Osasuna. Al final d'aquell any no va continuar i va fitxar per l'Osasuna. Al gener del 2017, però, va fitxar per l'Almeria i des de l'estiu estava lliure.