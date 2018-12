La millor ratxa des que el Girona és a Primera Divisió

No gaire clar ho veien els aficionats del Girona dimecres a la primera part del partit contra l'Alabès. Menys encara amb l'autogol de Pedro Alcalá al començament de la represa. Tot i això, l'entrada al camp de Roberts i Borja García va servir per girar la truita, remuntar el partit i classificar el Girona per als vuitens de final de la Copa del Reis. Un marcador, el 2-1 final, que al marge de donar el bitllet per als vuitens de final de la competició als gironins serveix, de passada, per allargar la millor ratxa de resultats des que l'equip és a Primera Divisió. I és que amb el triomf contra el conjunt vitorià, el Girona ja encadena 8 partits sense conèixer la derrota. En aquest sentit, el que és més sorprenent és que aquesta sèrie tan positiva de partits ha coincidit amb el moment en què l'equip ha tingut més lesionats i ha hagut de recórrer sovint al Peralada. A la ratxa també s'hi enclouen els dos de l'eliminatòria de Copa contra l'Alabès (2-2 a Mendizorrotza i 2-1 dimecres).

Tot va començar també a terres basques amb l'empat 0-0 a Anoeta contra la Reial Societat el dia que Eusebio va decantar-se finalment per fer servir el sistema 3-5-2. Des de llavors, els homes d'Esuebio no han tornat a tastar la derrota. Han estat quatre victòries i quatre empats els que han permès els gironins impulsar-se a la classificació i avançar ronda a la Copa. Després del 0-0 a Donosti, el Girona va superar el Rayo a Montilivi (2-1) i va empatar a Vitòria. El següent compromís va a Mestalla, on el Girona hi arribava en quadre i sense Stuani i ben pocs esperaven treure'n res de profit. No obstant això, el gol de Pere Pons i les aturades de Bounou van donar els tres punts a l'equip. L'empat contra el Leganés (0-0) a Montilivi per a alguns podia haver estat dolent però va permetre l'equip continuar sumant i fer bo el punt al cap d'una setmana a Cornellà contra l'Espanyol (1-3). Davant l'Atlètic de Madrid, els d'Eusebio també van esgarrapar un punt d'allò més valuós deixant, a més a més, una magnífica imatge. L'última derrota va ser a l'octubre contra l'Eibar a l'estadi (2-3).

D'aquesta manera, són vuit els partits que fa que el Girona no perd, sis dels quals de Lliga. En aquest sentit, el Girona d'Eusebio ja ha superat la millor ratxa del de Pablo Machín a Primera. El curs passat, el màxim de partits sense perdre que va estar-se el Girona va ser de cinc (Madrid, Llevant, Reial Societat i Betis de Lliga i Llevant de Copa). A la Lliga la ratxa d'imbatibilitat amb Machín també va ser de cinc partits: Deportivo de la Corunya (0-2), Madrid (2-1), Llevant (1-2), Reial Societat (1-1) i Betis (2-2). L'Alabès amb aquell clamorós 2-3 amb remuntada inclosa va tallar la millor ratxa del Girona de Machín.

L'objectiu del Girona és ara allargar la sèrie el màxim possible. La propera parada serà dilluns a San Mamés contra un Athletic Club amb l'aigua al coll i nou entrenador, Gaizka Garitano. L'extècnic de l'Eibar o el Deportivo de la Corunya, entre altres, va debutar abans-d'ahir amb una clara victòria a la Copa del Rei al camp de l'Osca per 0-4. Això sí, dilluns no podrà comptar amb Íñigo Martínez ni amb Peru Nolaskoain, castigats amb un partit de suspensió.