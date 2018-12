Eusebio Sacristán: "Hem de tenir la capacitat de ser nosaltres mateixos"

El Girona juga demà contra l'Athletic, aferrat a la seva millor sèrie des que competeix al màxim nivell. Els homes d'Eusebio fa vuit partits que no surten derrotats –sis de Lliga i dos de Copa-. "Hem de tenir la capacitat de ser nosaltres mateixos, amb la nostra personalitat habitual. L'Athletic estarà revolucionat, hem de prestar-hi atenció perquè no ens pot sorprendre. A més, el seu públic els farà suport al màxim nivell, així que haurem d'estar al 110% si volem puntuar a San Mamés", confessa el val·lisoletà.

Les baixes de Planas –que s'ha provat però no arriba-, Muniesa, Bounou, Mojica, Aday i Roberts fan que viatgin Suárez, Montes i Valery, a Peralada. El gran dubte a l'11 es troba al carril esquerre. "Tant Granell com Valery han respost a la perfecció, estem tranquils perquè sabem que qualsevol dels dos ho farà el millor possible. Encara hem de valorar quina serà la millor opció per al partit contra l'Athletic, segons les condicions del rival", ha conclòs.