Gaizka Garitano debutarà a la Lliga demà a la banqueta de l'Athletic contra el Girona. Als seus 43 anys, el nou tècnic dels bascos veurà com la porteria rival és defensada per un vell conegut, no ja de l'Athletic, sinó seu. I és que Garitano i Gorka Iraizoz van ser companys d'equip a l'Eibar 2004-05. Aquell curs, l'Eibar va fregar l'ascens a Primera amb homes com David Silva o Moisés Hurtado.