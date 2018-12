El Girona posarà a prova demà a San Mamés el nou Athletic de Gaizka Garitano

El Girona visitarà demà el nou San Mamés, l'estadi que va ser escenari de la primera derrota de l'equip a la màxima categoria. El curs passat, els gironins hi van caure sense oposar-hi gaire resistència ni mossegar davant un solvent Athletic (2-0). Aquell Athletic estava dirigit pel Cuco Ziganda que acabaria la temporada en una discreta 16a posició, empatat a punts amb el Leganés. A final de curs, el club va decidir fer un cop de timó radical i va decantar-se per un projecte nou liderat per Eduardo Berizzo. L'aposta no ha sortit bé i després de 14 jornades i amb l'equip en zona de descens a Segona A, la directiva de Jous Urrutia -que plegarà aquest exercici- va decidir destituir-lo arran del 3-0 de dilluns al camp del Llevant. El relleu de Berizzo ha estat un home de la casa com Gaizka Garitano fins ara entrenador del Bilbao Athletic, a Segona B. El nou tècnic dels lleons es va estrenar dijous a la Copa del Rei amb un 0-4 que va calmar una mica els ànims. Tanmateix, en la crítica situació que viu l'equip a la Lliga, la Copa passa a ser del tot secundària i el més important és el duel de demà contra el Girona.

Garitano es tornarà a veure les cares amb el Girona després de cinc anys. El basc era el tècnic que va ascendir l'Eibar a Primera el 2014. Aquell curs, el Girona va imposar-se 0-3 a Ipurua mentre que a Montilivi el resultat va ser d'1-1. Després d'un any a Primera amb l'Eibar, Garitano va dirigir 9 partits el Valladolid a Segona A (15-16) i 23 el Dépor a Primera (16-17). Després de ser destituït dos cops, va apostar per tornar a casa l'estiu del 2017 i fer-se càrrec del Bilbao Athletic a Segona B.