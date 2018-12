Patrick Roberts s´estarà dos mesos fora de combat

Feia mala pinta, molt mala pinta la lesió que es va fer Patrick Roberts dimecres passat contra l'Alabès a la Copa del Rei. L'extrem anglès es va frenar en sec en un contracop que el deixava pràcticament sol davant Sivera i es va ficar la mà a la cuixa amb uns gestos clars de molt de dolor just abans de caure estès a terra. Roberts va ser retirat del terreny de joc deixant l'equip amb deu homes als minuts finals. Ni dijous ni divendres el club va informar de l'estat mèdic del jugador, malgrat que ja havia estat sotmès a proves mèdiques. Divendres a la nit va trascendir que l'extrem podria tenir un trencament muscular que el tindria allunyat dels terrenys de joc uns dos mesos i finalment ahir, el Girona va fer-ho públic. Roberts s'estarà entre vuit i deu setmanes de baixa, que no se l'espera fins mitjans de ferbrer com a molt aviat.

Entre la recuperació i tornar agafar el ritme, Roberts s'estarà una bona colla de setmanes sense poder ajudar els companys. Les lesions mai són benvingudes però en el seu cas, arriba en el pitjor moment. I és que Roberts havia fet un pas endavant futbolísticament i cada cop estava amb més confiança. L'anglès s'havia convertit en una alternativa més en atac i gràcies al seu desequilibri des de l'esquerra havia signat grans actuacions tant a Cornellà com contra l'Atlètic de Madrid o l'Alabès. De fet, el 2-1 contra els bascos va néixer d'una acció seva.

La baixa de Roberts enfosqueix una mica més el panorama per a Eusebio. No pas a nivell de resultats ja que la dinàmica de l'equip és més que notable malgrat haver coincidit amb una allau esgarrifosa de baixes per lesió. El Girona encadena 8 partits sense perdre entre Lliga i Copa en un tram de campionat en què ha tingut fins a 12 lesionats en els dos últims mesos. Tot i que Eusebio ja ha recuperat homes com Portu, Juanpe o Douglas Luiz, la infermeria del Girona continua ben plena. A Johan Mojica i Aday Benítez no se'ls espera fins la temporada que ve. Carles Planas i Marc Muniesa pateixen lesions musculars i tenen d'allò més complicat reaparèixer aquest 2018. El penúltim lesionat va ser Yassine Bounou, que va caure contra l'Atlètic de Madrid i també té una lesió muscular a l'adductor. Eusebio no el va descartar però caldrà veure avui com es desenvolupa l'últim entrenament abans del viatge a Bilbao per saber si el porter marroquí té alguna possibilitat de desplaçar-se a San Mamés. Tanmateix, sembla ben poc probable que hi pugui ser, ja que el tercer porter, José Aurelio Suárez, no va entrar a la llista de convocats del Peralada per jugar avui a Alacant contra l'Hèrcules. Tampoc hi és Èric Montes, que també serà a la convocatòria del Girona per Bilbao.



El mercat

Sense Roberts, el ventall ofensiu d'Eusebio es queda una mica més coix. El tècnic castellà ha confiat, sempre que han estat disponibles en Stuani i Portu. Quan algun d'ells ha estat de baixa, Roberts, Lozano i Doumbia han estat els seus relleus. Això sí, ha estat l'anglès el que més bones sensacions ha deixat sobre la gespa. La seva baixa podria fer que el club es plantegés fer algun moviment més al mercat d'hivern a la parcel·la ofensiva. El club sí que té clar que es reforçarà als carrils amb, com a mínim, un efectiu, que ben bé podrien ser-ne dos. El mercat s'obre el primer de gener i el Girona espera tenir algun reforç per jugar el dia 5 contra el Llevant