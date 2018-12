El Barça es fa enrere en la proposta de jugar contra el Girona a Miami

El Girona-Barça de Miami s'esvaeix. A menys de dos mesos per la disputa del partit, LaLliga encara no l'ha pogut oficialitzar per la falta d'acord amb la Federació i els organismes internacionals, però des d'aquest vespre un altre factor hi juga en contra: el Barça, que fins ara s'havia mostrat a favor d'anar a jugar el derbi als EUA, s'ha fet enrere.

La junta directiva del club blaugrana ha emès un comunicat dient que "deixa sense efecte la seva disposició a jugar a Miami". Segons el Barça "s'ha constatat la manca de consens existent al voltant d'aquesta proposta" i tot i recordar que "el club estava i està disposat a desplaçar-se a Miami per jugar un partit de lliga", considera que "mentre no s'assoleixi un acord entre tots els agents implicats, aquest projecte no podrà prosperar".

El partit està fixat pel dissabte 26 de gener a 3/4 de 9 del vespre. LaLliga fa temps que té l'operatiu preparat (vols xàrter, hotels, camps d'entrenament) per facilitar el viatge als dos equips i per compensar els abonats del Girona, però no ha pogut oficialitzar el partit per la falta d'acord. El darrer cartutx de Javier Tebas va ser portar el cas a la justícia, que encara no s'ha pronunciat. Ara però que el Barça desestimi la possibilitat deixa el projecte tocat i enfonsat. D'aquesta manera el derbi es jugarà a Montilivi, com estava previst a inici de temporada, i representarà que el club gironí deixi d'ingressar els 4 milions d'euros que segons diverses fonts s'hauria endut en cas d'haver prosperat la iniciativa americana.