Bilbao marcarà els somnis més agosarats del Girona

Ni les incomptables lesions, ni el fet que la teoria digui que la segona temporada a l'elit és molt més difícil que la primera, han doblegat els ànims del millor Girona mai vist, que es planta a San Mamés amb moltíssim a guanyar i ben poc a perdre. Si l'any passat, en el primer desplaçament de la història blanc-i-vermella a Primera, els homes llavors dirigits per Machín contemplaven, bocabadats, tot el seu respecte cap a «La Catedral»; ara tenen l'experiència suficient per transformar l'estadi de l'Athletic en un d'aquells que també s'han vist seduïts pel poder d'atracció d'un Girona que davant dels problemes no plora i que encara en vol més, perquè no li passa pel cap baixar gens ni mica el pistó.

Entre l'Athletic, que veurà l'estrena de Garitano a la banqueta a la Lliga, i el Girona, hi ha 10 punts de diferència. De fet, els bilbaïns marquen les posicions de descens, amb 11 punts; lluny dels 21 amb els quals Eusebio pot presumir d'estar més a prop d'Europa que de l'infern de Segona. El tècnic val·lisoletà, que no pot comptar amb Mojica, Aday, Bounou, Roberts, Planas i Muniesa; dubta entre Granell i Valery al carril esquerre des de la tranquil·litat que dona saber que qualsevol dels dos respondrà amb escreix. A causa de la lesió de Roberts, qui tornarà a un onze de Lliga és Portu, que formarà un trident temible juntament amb Stuani i Borja García. Si el Girona no perd lluny de Montilivi des del 8 d'abril, bona part de l'èxit és d'ells tres.

Qui també té problemes és Garitano, que haurà de reformular l'eix defensiu perquè Yuri, Íñigo Martínez i Nolaskoian estan sancionats. Balenziaga, lesionat, tampoc hi podrà participar, i Lekue i Capa no estan al 100%. El nou tècnic de l'Athletic, que contra l'Osca a la Copa va ensenyar algunes mostres dels matisos que vol introduir, també podria apostar per un atac format per Muniain, Williams i Aduriz. Els dos últims van marcar un doblet cadascun dijous. Tampoc es descarta que Raúl García sigui un dels escollits.

Però com diu Eusebio, val més fixar-se en un mateix que no pas en els altres, i per això el Girona arriba a San Mamés sabent que, amb el parèntesi nadalenc a tocar, un triomf avui deixaria el descens a 13 punts i li permetria somiar a aspirar a alguna cosa més que la permanència, un fet que per si sol ja és una bogeria. Si empata, mantindrà el marge respecte a l'Athletic als 10 punts, un coixí suficientment ampli i amb molts equips pel mig. I si perd, no caldrà fer cap catàstrofe, perquè el trajecte per la Primera Divisió està sent tan bonic que només faltaria que ara no es pogués perdre. A més, algun dia passarà perquè el més habitual és que guanyar no ho sigui. I un dels mèrits més gran d'aquest Girona és haver fet creure que les victòries al màxim nivell són la cosa més normal del planeta quan no ho són. Però amb 21 punts a la butxaca i la possibilitat, real i tangible, de treure el cap per les posicions europees, a Montilivi tothom somia. Si ha arribat fins aquí, és perquè la seva temeritat ha tingut premi. No serà avui quan se li acabin les ganes de seguir alimentant una història fantàstica.