Un dubtós penal frena la resistència del Girona a Bilbao

No, no ha merescut pas guanyar el Girona a San Mamés. Ni de bon tros. Si s'ha mantingut ferm durant 90 minuts ha estat gràcies a les intervencions d'Iraizoz, excels durant tot el partit. Però si ha persistit durant tanta estona, caure com ho ha fet amb un penal més que dubtós al descompte ha dibuixat un desenllaç cruel.

Un 1-0 que trenca amb la ratxa de bons resultats dels d'Eusebio que, això sí, no han estat a l'alçada. Han cedit a la pressió i insistència d'un Athletic que des del xiulet inicial fins al final ha buscat el gol. Això sí, en una de les porques aproximacions a l'altra porteria, a Stuani el VAR li han anul·lat un gol que hauria ajudat, i molt, a fer que el resultat final fos diferent.

Si el marcador no s'ha mogut al llarg dels primers 45 minuts, ha estat perquè Gorka Iraizoz no ha volgut. Això, i perquè el VAR ha tornat a fer de les seves. Curiosament, aquest cop per castigar al Girona, massa ben acostumat a les decisions del videoarbitratge. La revisió ha servit per anul·lar-li un gol a Cristhian Stuani que hauria suposat el 0-1. Una ràpida acció, amb relliscada inclosa d'un defensa de l'Athletic, i una centrada de Portu al cor de l'àrea cap a l'uruguaià, que ha batut Herrerín ajudat d'una sèrie de rebots. D'això i també del seu braç, segons ha constatat Prieto Iglesias. Hauria estat una molt bona notícia per als d'Eusebio, que fins llavors estaven patint molt. Massa.

Sense idees a l'hora de treure la pilota jugada i ofegats per una altíssima pressió del rival, el cert és que durant 20 minuts només hi ha hagut un equip al camp: l'Athletic. Ha mossegat i no ha tret el peu de l'accelerador. Tant ha apretat, que ha gaudit d'un parell d'ocasions claríssimes per marcar, però Iraizoz ha estat incommensurable. Primer, treient un xut creuat de Williams amb una gran dosi de reflexos. Després, refusant un cop de cap d'Aduriz que es dirigia enganxat al pal. I més tard, apareguent de nou per evitar el perill davant el mateix Aduriz.

El no-gol d'Stuani és cert que ha equilibrat una mica la balança, fent que el Girona sortís de la cova i es decidís, d'una vegada per totes, a jugar. Han estat només uns minuts. Un oasi. Ha aparegut la qualitat de Borja García, molt castigat per la duresa del rival. El madrileny, l'únic que hi ha posat criteri, ha provat Herrerín amb un xut de primeres al 24. I una estona després, Porro ha rematat massa creuat després de rebre una centrada des de la banda esquerra. Han estat els únics arguments ofensius dels catalans, que han tornat a veure's superats per l'Athletic a mesura que s'acostava el descans. De nou es repetia la història: els de Garitano apretant i San Mamés que no cantava gol de miracle. Primer, quan en un servei des de la cantonada la pilota s'ha perdut entre un niu de cames sense trobar rematador. Instnats més tard, Iraizoz hi tornava, aquest cop amb un cacau creuat de Cordoba que s'afanyava a refusar.

No hi ha hagut cap símptoma de reacció amb el pas pels vestidors. Res per il·lusionar-se, per creure que el panorama canviaria. L'Athletic ha seguit apretant, a unes quantes revolucions més, anant a per totes, pressionant cada pilota. Sense igualar això, o com a mínim acostar-s'hi, el Girona ho tenia pelut. Ho ha vist al primer temps i no ha sabut corregir-ho. Per això, ha patit tant o més en els segons 45 minuts. S'ha repetit la pel·lícula, com si d'un "dejà vu" es tractés. Als d'Eusebio la pilota no els durava ni un instant als peus. Zero idees, cap jugada amb cara i ulls i menys ocasions. Un panorama ben diferent es vivia a l'altre costat del camp. Perquè els de Garitano han continuat insistint i generant perill, sent una piconadora i mereixent el gol a cada arribada.

La figura d'Iraizoz, gegant al primer temps, ha guanyat encara més pes i rellevància a mesura que passaven els minuts. Ha estat un mur el navarrès. Tant, que ningú gosava recordar que fa quatre dies era Bounou el de les aturades miraculoses. Del 51 al 59, ha frustrat una brillant acció personal de Capa, ha enviat a córner un cop de cap enverinat de Raúl García, ha tret una bona mà a un remat d'Unai Garcia i ha rebutjat un altre intent del propi Raúl García. No n'ha tingut prou amb això, que ha tornat a ser protagonista en un cop amb la testa d'Aduriz que ha impactat amb el pal; el porter ha volat i ha arribat a tocar la pilota.

Els canvis d'Eusebio no han revifat l'equip com va passar l'anterior setmana a la Copa. Douglas ha rellevat a un desaparegut Aleix Garcia, mentre que el 'Choco' Lozano ha substituït Portu. Amb totes dues cares noves, no hi ha hagut millora, sinó que l'Athletic s'ha mantingut fidel al seu estil, apretant i buscant el gol. No l'ha trobat al 76, quan Juanpe ha refusat el perill gairebé sota pals. La tercera substitució, ja al tram final. Stuani, desesperat i sense que li arribessin pilotes, ha deixat el seu lloc a Doumbia.

Llavors, el final més cruel. Després d'aguantar durant 90 minuts, de resistir, d'encomanar-se a la sort i al porter, l'Athletic ha trobat el premi a la seva insistència. En una ràpida acció, Muniain s'ha internat a l'àrea perseguit per Ramalho. Al mínim contacte, el davanter ha caigut i l'àrbitre no s'ho ha pensat ni dues vegades: penal. Ni VAR ni res, tot i que l'acció era, com a mínim, dubtosa. Aduriz no s'ha posat nerviós i amb un toc subtil ha superat Iraizoz. Massa tard per a la reacció.

ATHLETIC: Herrerín, De Marcos, Yeray, Núñez, Capa, Dani García, Beñat (San José, min. 75), Raúl García, Córdoba (Muniain, min. 82), Williams (Susaeta, min. 62) i Aduriz.

GIRONA: Iraizoz, Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Granell, Pere Pons, Aleix Garcia (Douglas Luiz, min. 62), Borja García, Portu (Lozano, min. 70) i Stuani (Doumbia, min. 88).

ÀRBITRE: Prieto Iglesias (comitè navarrès). Ha amonestat Beñat, Unai Núñez, Capa (Athletic); Juanpe (Girona).

GOL: 1-0, Aduriz de penal (min. 91)

ESTADI: San Mamés, Bilbao. 34.060 espectadors.