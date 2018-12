Eusebio: "Hem tingut a prop l'empat i per una jugada se'ns ha escapat"

"No hem sabut trobar el camí de la porteria contrària" reconeixia Eusebio després del partit contra l'Atlètic Club a San Mamés després de la derrota en els últims minuts de penal. El tècnic del Girona ha reconegut la feina del porter del seu equip "Gorka ha estat molt bé" i el treball defensiu del conjunt".

El Girona ha perdut en els últims minuts per un penal que per a molts ha estat més que dubtós. El tècnic no ha volgut entrar a valorar-lo: "el penal? no ho sé, no l'he vist. Ens ha deixat fotuts perquè ja quedava molt poc pel final i quan semblava que ho teníem a la mà se'ns ha escapat per una acció que potser no era tal".

El técnic també ha valorat molt positivament la feina del rival; "Sabia que l'Athletic sortiria amb molta empenta. És una senya d'identitat".