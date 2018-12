Garitano: «El compromís no serà problema»

Gaizka Garitano es va estrenar a la Copa guanyant l'Osca (0-4). Avui, rep un Girona molt més amunt que l'Athletic a la Lliga. «Des que vaig aterrar al club, no he dubtat mai, i ara que fa una setmana que estic a la banqueta del primer equip, encara menys. Tenim les idees clares del que volem fer, el compromís i l'actitud no seran cap problema: conec tots els jugadors i la qualitat humana d'aquest vestidor és immillorable. Només han d'aconseguir traslladar la seva qualitat al terreny de joc i si ens acompanya una mica la sort, molt millor», opinava el tècnic de l'Athletic, que creu saber com sortir d'aquesta delicada situació.

«No és una cosa que es faci en una o dues setmanes, haurem de treballar molt per capgirar la nostra dinàmica. Hem de saber on som i, com abans ens mentalitzem, abans ho assolirem. Molts jugadors estan acostumats a ocupar posicions més altes, i això parla bé d'ells, però aquest escenari és nou i hem d'afrontar-lo amb naturalitat i responsabilitat», recordava Garitano, posant l'èmfasi en què l'Athletic no guanya a la Lliga des de la primera jornada del campionat. I d'això, ja fa uns quants dies.

Elogis al Girona

«El Girona està demostrant ser un bon equip, d'aquells que es mouen de la meitat de la taula cap amunt. Eusebio fa jugar molt bé els seus equips, i té la virtut de comptar amb futbolistes capacitats per jugar al que ell vol», puntualitzava Garitano, que continuava: «És cert que tenen diferents alternatives al dibuix, i que poden jugar amb quatre o cinc defenses, però amb el canvi i el retorn al dibuix que feia servir Pablo Machín encara no han perdut. És un dels equips que et fa dubtar de quan sortir-los a buscar i quan no, i tenen la majoria dels automatismes mecanitzats, perquè fa molt temps que juguen junts». L'Athletic, però, comptarà amb el valor afegit del suport de San Mamés. «L'afició és molt important i, en aquest sentit, soc optimista. Hem de pensar només en nosaltres».