El Girona juvenil suma un punt contra el Lleida Esportiu que li permet continuar pel bon camí

El Juvenil A del Girona va obrir ahir la segona volta de la Lliga Divisió d'Honor amb un bon empat contra el Lleida Esportiu (1-1). En el partit d'anada, que es va disputar al Municipal de Gardeny, els nois d'Àlex Marsal van encetar la competició amb una derrota (2-1). Tot i això, la bona dinàmica que van agafar immediatament els ha permès situar-se en la sisena posició i lluitar per pujar a la zona alta. Després d'una setmana molt exigent amb tres partits, els blanc-i-vermells aconsegueixen sumar un punt i continuar pel bon camí.

Els tres partits en nou dies van notar-se ahir a Vilablareix. Els de Marsal, que van sortir a mig gas, van necessitar el seu temps per acabar de connectar amb el partit. «Tants partits seguits han fet que ens costés aixecar les cames i fer passos endavant per generar perill», explicava el tècnic. A poc a poc, van aconseguir igualar el nivell de joc. Els gironins anaven prenent cada vegada més la iniciativa fins al punt de crear perill a la porteria de Pau Bosch. Volien els tres punts per mirar més amunt i l'exigència del rival ho requeria. Els lleidatans no deixaven treva. Tant és així, que quan el conjunt blanc-i-vermell menys s'ho esperava el Lleida va guanyar-lo al contraatac i va avançar-se al marcador amb un gol de Jorge al minut 10. La resposta del Girona va ser bona i poc després rebria la recompensa en una acció de penal. Tot i que els locals van fallar des dels onze metres, Sama va posar l'empat rebent una pilota morta del refús del porter Pau. A partir d'aquí, ambdós equips van lluitar per trencar el marcador sense aconseguir-ho.

«És un resultat important després d'aquesta setmana tan dura. Dues victòries i un empat sempre són una bona notícia. És important sumar», va dir Marsal. El proper partit del Girona serà el diumenge vinent davant del Nàstic, un rival directe.