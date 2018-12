Eusebio: «Hem de valorar la ratxa recordant que no serveix per guanyar»

«Hem de valorar com cal tot allò que hem aconseguit lluny de Montilivi. Té molt mèrit, molt... Però això no serveix per continuar guanyant, hem de seguir posant el millor de nosaltres mateixos i centrar-nos en el treball diari si desitgem que els resultats continuïn sent els que volem. Cada partit costa i avui no serà cap excepció», avisava Eusebio, que malgrat haver-se passat els darrers vuit partits sense perdre, reclama l'alerta de tota la plantilla per seguir alimentant la millor ratxa del Girona a Primera Divisió. «Hem de tenir la capacitat de ser nosaltres mateixos, amb la nostra personalitat habitual. L'Athletic estarà revolucionat, hem de prestar-hi atenció perquè no ens pot sorprendre. A més, el seu públic els farà suport al màxim nivell, així que haurem d'estar al 110% si volem puntuar a San Mamés».

L'Athletic és l'equip que marca el descens, amb 10 punts menys que els gironins. La mala dinàmica es va emportar Berizzo, un fet que segons Eusebio encara el fa més perillós. «Voldrà canviar la seva situació, és un rival amb història i molta tradició. Passa una situació difícil i haurem d'estar atents, perquè voldrà guanyar. Si som capaços de mantenir el nostre esperit, seguir lluitant i fer les coses bé, tindrem molt a prop el fet de merèixer la victòria» confessa el val·lisoletà, que es trobarà amb menys informació del compte a l'hora d'analitzar l'Athletic, perquè Garitano només porta un partit a la banqueta, el de la Copa a Osca.

«El moment és el que és, i les circumstàncies no es poden canviar. Que tinguis molt analitzat un rival no et dona la seguretat de guanyar; tampoc ningú m'assegura que perdrem encara que no el tinguem molt estudiat. Coneixem Garitano de la seva etapa a l'Eibar, el Deportivo i el Bilbao Athletic, i tenim una petita composició gràcies al partit de Copa. Sabem que serà difícil i ens estem preparant el millor possible, analitzant al màxim tota la informació que tenim».

El tècnic del Girona no vol sentir a parlar del futur. «No anem més enllà del partit més immediat, tothom sap que la Lliga és molt igualada i no hi ha un paràmetre clar on agafar-se. Competir, competir i competir; no pensem en res més. Vivim una gran dinàmica i volem mantenir-la, amb concentració i responsabilitat. Ja tindrem temps de fer valoracions», analitza, recordant que el més important és que els seus homes competeixen a un gran nivell: «Per a nosaltres, és un molt bon moment, sobretot de confiança. Si continuem competint com sabem, tindrem opcions suficients per sumar els tres punts. Però repeteixo, l'Athletic és un gran rival i ens ho posarà molt complicat», conclou.