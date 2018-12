Un històric en descens

Només hi ha tres equips en la història de la lliga que han jugat totes les temporades a Primera Divisió, el Barça, el Reial Madrid i l'Athletic Club de Bilbao. Enguany, els bascos estan immersos en una important crisi de resultats que els ha portat a lluitar en una zona en què estan poc acostumats a viure. Se li presenta una bona oportunitat al Girona per continuar amb la dinàmica positiva, els d'Eusebio acumulen sis partits de lliga sense perdre en què han combinat tres victòries i tres empats i cal seguir en la mateixa línia. Sabem que qualsevol partit es pot complicar ja que no hi ha adversari fàcil, avui torna a ser un dels dies els quals s'ha d'estar dins el matx en tot moment, mantenir el nivell competitiu i si pot ser manar en el marcador, ja que avançar-se significa traslladar tota la pressió a un rival molt necessitat mentre que anar a remolc pot implicar una tasca complicada davant un conjunt que es defensarà amb tot.



Entrenador nou, victòria segura? Quan un club es planteja un canvi d'entrenador a mitja temporada ho fa per buscar un canvi de rumb, l'objectiu passa per provocar una sacsejada en el vestuari que comporti una dinàmica positiva. A curt termini un missatge nou, una idea diferent, una cara nova pot significar un canvi de mentalitat per a uns jugadors que porten moltes setmanes sense saber el que és guanyar. Amb Eduardo Berizzo els bascos van aconseguir una victòria, va ser a la primera jornada davant el Leganés, seguidament vuit empats i cinc derrotes van acabar amb la trajectòria del tècnic argentí. Ara amb l'arribada de l'entrenador del filial Gaizka Garitano el club ha de centrar-se en sortir de la zona de descens i centrarà els seus esforços en sumar tres punts en el partit d'avui al Nou San Mamés. Tot i venir del filial, Garitano és un entrenador amb experiència a l'elit del futbol estatal, en el seu currículum podem destacar que va passar per les files del Deportivo de la Corunya, Eibar i Valladolid, com a futbolista jugava de mig centre i la seva carrera la va cursar pràcticament tota en equips del País Basc com són Eibar, Reial Societat i Alabés. Al Girona li interessa un partit jugat amb màxima intensitat i sobretot sense deixar de banda la concentració, els futbolistes locals sortiran motivats, voldran demostrar al nou entrenador la seva capacitat i les seves habilitats per poder jugar i això els fa més competitius. Els visitants hauran d'igualar el ritme del seu rival sabedors que els blanc-i-vermells jugaran al límit. Com sempre, el matx es preveu igualat però cal tenir clar des de l'inici que l'Athletic Club es buidarà sobre la gespa amb la idea de fer bona la frase que diu que amb entrenador nou victòria segura.



Esperant novetats en l'onze. Amb Berizzo els bascos van perdre a Llevant jugant amb una defensa de cinc. Amb Iago Herrerín sota pals la defensa la formaven Oscar De Marcos i Cristian Ganea als carrils mentre que a l'eix els tres centrals van ser Unai Nuñez, Peru Nolaskoain i Íñigo Martínez, aquests dos últims sancionats pel partit d'avui. Al mig del camp Beñat Etxebarria jugava més centrat mentre que Mikel San José aportava equilibri atac-defensa i Iker Muniain disposava de més llibertat de moviments per enllaçar en la zona ofensiva i demostrar la seva qualitat tècnica en accions d'habilitat. En atac, la parella formada per Aritz Aduritz i Iñaki Williams eren els encarregats de generar el perill i d'arribar a l'àrea adversària. Dijous passat l'Athletic va jugar partit de tornada en la seva eliminatòria de Copa, el partit va suposar el debut del nou entrenador i ja es va veure alguna variant en el sistema de joc. Amb un 1-4-2-3-1, el doble pivot el formaven Beñat i Dani Garcia mentre que un lluitador Raúl Garcia va sortir de mitja punta per darrera Aduritz



Connexió Stuani-Portu. Per ara hem vist molt poc la dupla atacant del Girona, les lesions han mantingut alguns partits sense cap dels dos futbolistes sobre la gespa i en algunes ocasions quan ha estat bé un ha faltat l'altre. La lesió de Patrick Roberts ha coincidit amb el retorn de Cristhian Portugués (Portu), el davanter ja va aprofitar mitja hora diumenge passat contra l'Atlètic de Madrid i va agafar ritme en el partit de Copa davant l'Alabés. Stuani i Portu van protagonitzar una temporada molt bona en el debut de l'equip a la màxima categoria, entre els dos van repartir-se la majoria de gols, van ser decisius en molts encontres i van participar quasi bé sempre. Es tracta de dos futbolistes de perfil diferent; l'uruguaià és un rematador, un home d'àrea que s'encarrega de fixar els centrals, atrau al marcador, juga bé d'esquena a porteria i domina perfectament el joc aeri. Portu es mou bé en l'espai lliure, jugador ràpid, intens i agressiu en el joc, disposa de mobilitat i vol rebre preferiblement en llarg per aprofitar-se de la seva velocitat. Els dos tenen arribada i disposen de la capacitat de generar ocasions constantment, Stuani manté una efectivitat elevada en què pràcticament aconsegueix foradar la porteria adversària en una de cada dos rematades. Eusebio Sacristán necessita que els dos futbolistes puguin gaudir de continuïtat, si estan junts i poden connectar entre ells fan del Girona un equip perillós en la seva fase ofensiva.



Defensar-ho tot. Tot i que encara no ha marcat en aquesta lliga, el davanter Aritz Aduritz sempre és una amenaça per als seus rivals, bon rematador de cap tant en les accions que arribin centrades des de les bandes com en les jugades d'estratègia, domina l'àrea i s'aguanta molt bé en el moment que salta per preparar el contacte amb la pilota. El més normal és que a la banda dreta hi jugui Iñaki Williams, jugador potent que en les accions de contracop no pot disposar d'espais, caldrà realitzar molt bé les ajudes defensives ja que es tracta d'un davanter molt ràpid tant en carrera com en conducció, per frenar-lo s'han de buscar sempre situacions de superioritat numèrica defensiva. El Girona ha aconseguit de nou la solidesa defensiva que l'ajuda a sumar punts, Gorka Iraizoz mantindrà la continuïtat a la porteria jugant contra el seu exequip, l'eix format pels tres centrals ha de seguir funcionant i Jonas Ramalho i Juanpe han d'acompanyar un Bernardo Espinosa que s'està convertint en figura imprescindible.