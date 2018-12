Transformar l'allau de baixes en oportunitats per treure el cap

Els serveis mèdics del Girona tenen feina, i no pas poca. A les baixes de Mojica, Aday, Planas i Muniesa, aquesta setmana s'han afegit les de Bounou –lesionat contra l'Atlètic– i Roberts –trencat contra l'Alabès–. Un panorama desolador al qual Eusebio, com sempre fa, li veu el costat positiu. «No podem canviar el que ens està passant però sí que podem escollir com afrontar-ho. Això depèn de nosaltres i tenim una mentalitat positiva», afirmava, reconeixent que no sap perquè té la infermeria de Montilivi plena. «Desconeixem quin és el camí correcte a seguir, estem intentant ajustar certs canvis i fixar-nos en cada petit detall que ens permeti millorar però no hem arribat a cap conclusió». Per al partit a Bilbao, Eusebio va convocar el porter Jose Aurelio Suárez, el carriler Valery Fernández i el central Èric Montes, del Peralada. No és la primera vegada, i sembla que tampoc serà l'última. El rendiment de tots ells, però, està sent excel·lent.

La sorpresa ahir, en el darrer entrenament del Girona previ al partit d'avui, va ser veure com Carles Planas intentava estar al ritme dels seus companys. El carriler esquerre, lesionat contra l'Espanyol, només va aguantar uns minuts. Les sensacions no eren prou bones. «Planas ha fet dues sessions amb el grup, però no s'acabava de trobar bé al 100%. Encara no està preparat per a un partit d'exigència, així que haurem d'esperar que es recuperi del tot». Eusebio dubta entre repetir l'experiment contra l'Atlètic, en què va jugar Àlex Granell, o apostar per Valery, que va participar contra l'Alabès. «Tots dos han respost a la perfecció, estem tranquils perquè sabem que qualsevol dels dos ho farà el millor possible. Encara hem de valorar quina serà la millor opció per al partit contra l'Athletic, segons les condicions del rival».

Roberts serveix d'exemple

Preguntat per Roberts, el tècnic del Girona va lamentar que el britànic es trenqués en el millor moment de la temporada a títol personal. Roberts estarà entre vuit i deu setmanes de baixa. «Vivia un moment de fluïdesa i és una pena que, ara que trobava el seu potencial, el perdem. Té desequilibri, reactiva els partits... ara quedem orfes de tot això. Però hem de mirar el costat positiu i pensar que altres futbolistes gaudiran d'un aparador on mostrar el seu talent. Més enllà de lamentar-nos pels que no hi són, hem de pensar en els que tenim. Ells seran els que hauran d'ajudar-nos per continuar en aquesta bona dinàmica», raona Eusebio, que el va posar d'exemple per a homes com Lozano i Doumbia, que encara no han pogut desequilibrar com se suposa que les seves qualitats li ho permeten. «Estic content amb el seu joc, l'equip ha tingut bons resultats quan han participat. Que no és el seu millor nivell? Doncs encara m'ho poseu millor, perquè el marge de creixement és gran. Han de continuar-ho intentant, i estic segur que veurem coses millors si segueixen treballant. Fa unes setmanes també teníem el dubte de Roberts i, gràcies a seguir-ho intentant, ha mostrat el seu talent. Lozano i Doumbia han de continuar insistint, perquè el talent el tenen». Paraula d'Eusebio.