Castigats pel VAR: gol anul·lat a Stuani i no intervé en el penal decisiu

El VAR va jugar ahir en contra del Girona, un dels equips, dit sigui de passada, que més redit ha tret del videoarbitratge aquesta temporada. A San Mamés, però, el VAR va ser decisiu per anul·lar el 0-1 d'Stuani a la primera part i no va aparèixer en l'afegit per revisar la jugada del penal de Ramalho sobre Muniain. Malgrat que els jugadors del Girona li van reclamar, Prieto Iglesias no en va voler saber res, va mantenir la seva decisió de marcar penal i va permetre el xut d'Aduriz des dels 11 metres que va acabar representant l'1-0 ja entrat el temps afegit.

La primera jugada determinant del partit va arribar als 20 minuts quan una contra del Girona per la banda dreta va acabar amb una centrada de Portu que Stuani va convertir en el 0-1. Inicialment el col·legiat va donar el gol però va acabar recorrent al VAR tal i com li reclamaven els jugadors locals. Prieto Iglesias va acabar anant a la banda per veure la repetició de la jugada personalment i un cop revisada l'acció va invalidar el gol per unes mans d'Stuani abans de rematar, que es produeixen després del rebuig fallit d'un defensa basc. El VAR, en canvi, no va aparèixer quan en l'afegit es va produir el penal de Ramalho sobre Muniain. En l'anterior partit de l'Athletic a casa, contra el Getafe (1-1) els madrilenys van reclamar un clar penal, també en el descompte, sobre Mata, en una acció que el videoarbitratge va passar per alt.