Un penal a l´últim minut condemna el Girona a Bilbao

Segurament si no hagués estat per Gorka Iraizoz, el Girona hauria pogut encaixar un parell o tres de gols a la primera part i també algun altre a la represa que haurien estalviat el cruel desenllaç que li va tocar viure ahir a San Mamés. Els d'Eusebio es van veure superats per tot per un Athletic amb l'aigua al coll al qual només li servia la victòria i que, després de topar una vegada i una altra amb un excels Iraizoz, va trobar la recompensa al temps afegit en un penal de Ramalho a Muniain. Aduriz no va perdonar i va certificar la primera derrota fora de casa del Girona aquest curs. Abans, el VAR, que no va intervenir en el penal a Muniain, sí que ho havia fet per invalidar un gol d'Stuani per mans a la primera part.

El Girona es plantava a San Mamés amb l'il·lusionant objectiu de continuar invicte a domicili que comportava, en cas de victòria, aviat és dit, situar-se de ple en posicions d'Europa League. Un repte d'allò més bonic i atractiu per a un equip que, com la temporada passada està fet i pensat per salvar-se i en cap moment, almenys de moment, la paraula Europa s'ha plantejat. Tot i això, l'ambició del vestidor és màxima i la il·lusió per continuar escalant llocs a la classificació no els la treia ningú. Ahir a San Mamés, Eusebio només va introduir dos canvis, Iraizoz i Portu, a l'onze respecte el que havia empatat contra l'Atlètic de Madrid diumenge passat. Tots dos forçats, això sí, per les lesions de Bounou i Roberts.

Des del primer minut, San Mamés era una olla a pressió. En llocs de descens i amb l'obligació de sumar els tres punts per començar a remuntar posicions, l'Athletic va sortir esperitat a la recerca d'un gol matiner que els donés tranquil·litat. Això va fer que abans dels deu minuts, els bascos ja haguessin gaudit de dues clares oportunitats per encetar el marcador. Primer va ser Williams, entrant per la dreta i després Aduriz amb un cop de cap forçat però enverinat després de tocar en Bernardo. En totes dues accions va aparèixer un Iraizoz pletòric per desviar la pilota a córner amb la punta dels dits. El porter navarrès tornaria a intervenir per aturar un altra rematada d'Aduriz amb l'esquerra.

El Girona treia aigua com podia. La pilota ni l'enflairava mentre l'Athletic el tenia embotellat a la seva àrea des del xiulet inicial. Garitano volia un ritme molt alt de partit i ho estava aconseguint. El partit podia haver canviat radicalment si el VAR no hagués invalidat un gol d'Stuani en la primera arribada amb perill del Girona. L'uruguaià va interceptar el refús de Yeray dins l'àrea amb la mà abans d'introduir la pilota al fons de la xarxa. Malgrat que Prieto Iglesias va concedir, primer de tot, el gol, el videoarbitratge va corregir-lo per anul·lar-lo quan l'Athletic ja era a punt de centrar. La diana no va pujar al marcador però el Girona havia ensenyat les urpes i havia clavat el primer ensurt a un Athletic que encara tremolaria més quan Borja García va posar a prova Herrerín amb una engaltada fluixa que el porter basc va aturar bé.

De mica en mica, el Girona ensenyava les seves credencials. Havia estat capaç de sobreviure al ruixat inicial i, al llindar de la mitja hora, començava a mirar de tenir una mica més la pilota i mossegar. No obstant això, la iniciativa la continuava duent l'Athletic que tornaria a posar una marxa més abans de la mitja part. Així, per ben pocs centímetres Raúl García no arribaria a rematar de cap un córner en la quarta ocasió claríssima de l'Athletic al partit. Encara abans del descans, Iraizoz trauria una altra mà salvadora en un xut de Córdoba des del vèrtex esquerre de l'àrea petita. San Mamés tornava a rugir empenyent els seus que reclamarien un possible penal a Aduriz en l'última jugada de la primera part.

S'havia arribat a la mitja part amb igualtat al marcador gràcies al VAR i sobretot a Iraizoz. El navarrès començaria la represa com havia acabat el primer temps, essent providencial aturant una internada de Capa per la dreta. L'Athletic tornava a collar el Girona en els primers minuts i Iraizoz continuava agentant-se. Així, el navarrès evitaria el gol de Yeray, de cap, a la sortida d'un córner. La pressió de l'Athletic feia difícil que el Girona es quedés la pilota i intentés combinar per acostar-se a l'àrea d'un Herrerín que, a la represa, va ser un espectador.

Tanmateix, a mesura que passaven els minuts, els aficionats locals s'impacientaven veient com el seu equip no aconseguia obrir la llauna. També els jugadors de l'Athletic que començaven a cometre alguna imprecisió que el Girona no aconseguia aprofitar. Eusebio va moure peça i va fer entrar Douglas Luiz per Aleix Garcia per donar més físic al mig del camp. Arribaven els minuts decisius del partit i l'hora de patir, serrar les dents i aguantar, com fos, l'empat. L'Athletic apujaria una marxa més l'últim quart a la recerca del tan desitjat gol. Així, Iraizoz amb la punta d'un dit i l'ajuda del pal, tornaria a evitar que Aduriz, sostenint-se a l'aire enviés al fons de la xarxa un gran cop de cap.

Garitano es gastaria el darrer cartutx amb l'entrada al camp d'Iker Muniain. S'arribava al temps afegit i tot l'esforç del Girona se n'aniria a n'orris arran d'un penal comès per Ramalho a Muniain. El VAR, aquest cop no va intervenir. Iraizoz no podria fer res per aturar el llançament a l'estil Panenka d'Aduriz que suposava l'1-0 i feia justícia al marcador. San Mamés respirava i cantava com mai mentre el Girona pagava el seu fluix partit amb la primera derrota fora.