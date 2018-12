D´Anoeta a San Mamés: la ratxa fora de casa ha durat vuit mesos

La ratxa d'imbatibilitat del Girona fora de casa ha anat d'Anoeta a San Mamés. Vuit mesos després de l'incontestable 5-0 que van rebre els blanc-i-vermells contra la Reial Societat el passat 8 d'abril, l'equip que ara prepara Eusebio va tornar a caure lluny de Montilivi quan ja pràcticament estava celebrant una jornada més sense conèixer la derrota. Han estat nou partits seguits puntuant com a visitant, amb resultats tant meritoris com els triomfs a Vila-real, València i l'RCDE Stadium, i l'empat al Camp Nou, d'aquesta temporada, que són deu si també s'hi inclou el 2-2 a la Copa a Vitòria.

Els bons resultats a fora van començar a finals de la temporada passada, quan es van enllaçar al tram final les victòries contra l'Alabès (1-2) i el Las Palmas (1-2), amb l'empat contra el Getafe (1-1) pel mig. Aquest curs abans de perdre ahir a Bilbao s'havia puntuat en les sis sortides inicials: victòries a Vila-real (0-1), València (0-1) i contra l'Espanyol (1-3), i empats davant del Barça (2-2), l'Osca (1-1) i la Reial Societat (0-0). Curiosament la temporada passada la primera derrota del Girona a la màxima categoria va arribar a San Mamés (2-0) en la tercera jornada de campionat, quan l'equip venia d'haver empatat amb l'Atlètic (2-2) i d'haver guanyat el Màlaga (1-0) en les dues dates inicials. Amb la derrota del Girona a San Mamés ja no hi ha cap equip imbatut fora de casa a Primera Divisió.

L'empat que el Girona pràcticament ja acariciava hauria estat un molt bon negoci perquè hauria permès mantenir els 10 punts de marge sobre el descens, deixant els d'Eusebio amb 22 punts i els bascos, que marquen el descens, amb 12. L'1-0, en canvi, retalla aquesta diferència amb el perill fins als 7 punts i permet revifar un Athletic que no guanyava des del 20 d'agost, quan es va desfer del Leganés a Bilbao (2-1) també amb un gol a l'últim minut de Muniain, l'home que ahir va forçar el discutible penal que va transformar Aduriz.

A falta de dues jornades per tancar el 2018 el Girona té dos partits a la vista, diumenge contra el Sevilla al Pizjuán (12.00) i el divendres 21 a Montilivi davant del Getafe (19.30). L'Athletic, que estrenava entrenador (Gaizka Garitano), ha de jugar contra l'Alabès i el Valladolid.