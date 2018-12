El derbi entre Girona i Barça als EUA queda desestimat

Tant de soroll per a no res. Se'n va parlar molt, moltíssim. Tant, que molts van acabar ben convençuts que el Girona-Barça de la segona volta s'acabaria jugant a Miami. Aquesta era la idea de La Lliga i del seu president, Javier Tebas; també de les dues entitats implicades, que en un principi hi estaven d'acord. Sobretot a Montilivi, dels primers en oferir-se quan hi va haver la possibilitat. Que el derbi de finals de gener viatgés fins al Hard Rock Stadium no va fer gens de gràcia a la majoria dels socis blanc-i-vermells, per més iniciatives per compensar-los que s'inventessin. Tampoc hi estava d'acord el sindicat de futbolistes, l'AFE.

S'hi va sumar la Federació Espanyola de Futbol. També la FIFA i fins i tot el Govern es van posicionar en contra, per més que Tebas insistís. Ara, a un mes i mig per la data assenyalada, tot se n'ha anat en orris. Amb el pas dels dies i sense que hi hagués res oficial, es podia preveure un desenllaç així. Però va ser el Barça qui anit, per sorpresa, es va posicionar. Va fer-ho en contra. I la patronal, veient que això no anava enlloc, ho va acabar de rematant camí de mitjanit: Miami haurà d'esperar.

La junta directiva blaugrana es va reunir ahir i un dels temes que s'hi van tractar va ser aquest. Hi va haver consens, fins al punt que el Barça acabaria emetent un comunicat. Va anunciar que «deixa sense efecte» la seva disposició a jugar contra el Girona a Miami. Un matx que correspon a la jornada número vint-i-u del campionat de Lliga. I s'ho oposa degut a la «falta de consens existent» entre totes les parts implicades.

Fixat pel 26 de gener vinent a tres quarts de nou del vespre, en un principi estava previst que el derbi creués l'Atlàntic i s'acabés celebrant al Hard Rock Stadium de la ciutat de Miami. La Lliga, el principal organisme impulsor, fa ja temps que té tot l'operatiu preparat: vols xàrter, hotels i camps d'entrenament. La intenció, facilitar al màxim el viatge d'un i altre equip i també compensar els abonats del Girona. El Barça, en el mateix comunicat, recordava que «estava i està disposat» a viatjar a Miami per jugar-hi un partit, però afegia que fins que no hi hagi «un acord entre tots els agents implicats» el projecte no podrà veure la llum.

I no la veurà. Perquè La Lliga, a la nit, emetia un comunicat en què confirmava que el partit dels Estats Units «no es podrà celebrar a la data acordada» i felicitant la «disposició» d'un i altre club. Això sí, va deixar ben clar que persisteix en la idea de, tard o d'hora, dur un partit de la màxima categoria més enllà de les nostres fronteres. S'hi va acabar sumant el Girona, que també va dir la seva amb un breu escrit: «Davant la decisió del FC Barcelona de no continuar endavant amb el partit que l'havia d'enfrontar al Girona als Estats Units, el club de Montilivi vol expressar el seu respecte a la posició de l'entitat blaugrana. Afegir també que el Girona FC continuarà donant suport a les iniciatives que ajudin a promoure la Lliga més enllà de les fronteres de l'estat espanyol, de la mateixa manera i amb la mateixa actitud que ho va fer quan se li va proposar participart en el partit als Estats Units».