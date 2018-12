«Se'ns ha escapat per un penal que sembla que no era»

Eusebio va fer d'Eusebio. Va ser crític amb el que ho havia de ser; els seus no havien fet, ni de lluny, el millor partit i així ho va assumir. També va voler veure el costat positiu; no tot va ser dolent i, a més de felicitar merescudament a Iraizoz, el millor, va elogiar el «bon treball defensiu» de l'equip. I va saber passar de puntetes quan se li va preguntar per les accions polèmiques. Sobretot, pel penal de Ramalho sobre Muniain. «No l'he vist, així que no puc dir res», va començar dient. Tot i que, quan se li va estirar una mica més de la llengua, es va posicionar. Això sí, segons el que havia pogut saber. «He sentit que no ho era. Quan semblava que ho teníem a la mà, tot se'ns ha escapat per una acció que semblava que no era tal», afegia. Ho va rematar un xic més endavant: «Sembla que no s'ha encertat gaire amb nosaltres».

Ara bé, quan va tocar admetre els errors, ho va fer. Perquè sí, el Girona no va jugar bé i es va veure superat per l'Athletic durant un bon grapat de minuts. «Possiblement és el dia que més ens han obligat a estar al nostre camp i que més ens ha costat tenir el control del joc». I això que ja sabia on venia, a un San Mamés on sempre es respira un «ambient diferent» que sol donar un cop de mà a l'Athletic. «Sabíem que ens apretarien i que el públic estaria al seu costat. Tenen una manera de jugar que no és fàcil de defensar, amb pilotes aèries, segons jugades, centrades a l'àrea...».

Malgrat totes aquestes dificultats, Eusebio creu que el seu equip se'n va sortir prou bé. Almenys, fins al minut 91. «Ens han apretat, però crec que hem fet un bon treball defensiu. Podríem haver tingut una mica més la pilota i mirar de fer-los més mal amb els contracps, però tot i això hem aguantat prou bé a còpia de la nostra solvència defensiva».

Bona feina al darrere, sí, i un nom propi: el de Gorka Iraizoz. «Ha fet un gran partit, amb intervencions de molt de mèrit. Ha transmès tranquil·litat i molta seguretat. L'he vist bé, demostrant les seves aptituds en un camp on ha viscut els èxits més grans de la seva carrera. Ha demostrat que la seva trajectòria no és pas una casualitat i que està preparat per quan se'l necessita». Ara bé, això no vol dir que li hagi de pispar la titularitat a Bounou. O això deia, de portes cap a fora, Eusebio: «És molt aviat per pensar en la porteria».

Al final, però, 1-0. «Ens fastigueja el resultat, perquè quedava molt poc de temps i teníem l'oportunitat de sumar un punt que era molt important per a nosaltres». Un marcador final, el que va lluir ahir l'electrònic de San Mamés, que, això sí, va considerar de la següent manera: «Sempre penso que els resultats són justos i que si s'acaben produint d'una manera determinada és perquè s'han fet mèrits perquè així sigui. L'Athletic ha fet molt bé les coses, encara que trobo que nosaltres també. L'empat final hauria fet justícia a la nostra feina, que en defensa, sobretot, ha estat molta».