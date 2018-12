Les apagades del VAR

«No he pogut veure la jugada però al vestidor es comenta que no el toca i que no ho era». Sense dir res, Eusebio Sacristán ho va dir tot sobre la jugada que va deixar el Girona sense botí dilluns a la nit a San Mamés. L'acció entre Jonas Ramalho i Iker Muniain que va acabar amb el navarrès per terra i l'àrbitre, també navarrès, assenyalant els 11 metres va indignar els jugadors i l'expedició gironina. Dubtós, polèmic, que és qüestió d'interpretació i, fins i tot, des del bàndol local, claríssim. Així es va qualificar el penal que va suposar la primera derrota del Girona i, de passada, oxigen per un Athletic que era a l'UCI i necessitava els tres punts sí o sí. Els jugadors del Girona van protestar la decisió de l'àrbitre d'assenyalar penal però el que més els va sobtar va ser que la jugada no fos revisada pel VAR, tal com havia passat a la primera part per invalidar un gol d'Stuani per mans. Qui sap què li va dir Cordero Vega, l'àrbitre del VAR, a Prieto Iglesias perquè no s'acostés a la zona de l'entrada dels vestidors a mirar la repetició de la jugada a la pantalla. Malgrat ser una jugada d'allò més polèmica, molt clar deuria tenir-ho des de la unitat de videoarbitratge a Las Rozas per no fer-li revisar l'acció. « VARapalo», piulava el central colombià Bernardo Espinosa mentre que Marc Muniesa es preguntava també a Twitter: «Penal?». El perquè de la no revisió de la jugada amb Muniain confirma una vegada més que a la implantació d'un VAR que viu el seu primer any de vida a la Lliga li queden detalls encara per polir.

Sigui com sigui, el Girona va veure com en el temps afegit, i amb molta polèmica, se li esmunyia de les mans un punt que gairebé tenia al sarró a San Mamés. El majestuós estadi va ser l'escenari en el partit entre l'Athletic i el Getafe de fa quinze dies d'una acció amb alguns paral·lelismes a la de dilluns i on el VAR tampoc va entrar. El marcador era d'1-1 i ja corria el temps afegit. L'Athletic, atemorit, patia i el Getafe estava bolcat a la recerca del gol de la victòria. En una pilota centrada al segon pal i quan Jaime Mata ho tenia tot a favor per enviar-la al fons de la xarxa, Íñigo Martínez el va agafar de la cintura per impedir que pogués rematar. La indignació de Mata i els seus companys va ser màxima veient com l'àrbitre, el gallec Iglesias Villanueva, es desentenia de la jugada i el VAR tampoc l'avisava per revisar-la. L'exdavanter del Girona feia broma a Twitter. «Dispensin, algú sap si se n'ha anat la llum a Las Rozas? Gràcies». Més enllà va anar el president del Getafe, Ángel Torres. «L'àrbitre ens ha dit que des de Las Rozas no li havien comunicat res», deia Torres que fins i tot veia «una campanya contra el Getafe».

Torres assenyalava que no era gaire partidari de l'aplicació del VAR però que les seves intervencions durant el Mundial l'havien convençut. En aquest sentit però, si bé és cert que el videoarbitratge està fent la Lliga més justa, també ho és que hi ha algunes jugades negres en aquests primers mesos de competició. La de Muniain i la de Mata amb l'Athletic de protagonista en són algunes. Però n'hi ha més. El Girona, que tot i que ha vist com fins ara el VAR intervenia unes quantes vegades per corregir jugades al seu favor, va patir en el partit a Montilivi contra el Betis (0-1) els dubtes del VAR. Va ser al temps afegit quan en una pilota penjada a l'àrea andalusa, Juanpe va rebre un cop de colze a l'ull per part de Javi García. L'àrbitre de partit, el lleonès González González no el va veure i des del bar, el balear Cuadra Fernández no es devia fixar prou bé com li rajava la sang de la cella de Juanpe. La jugada no es va revisar i això que feia quatre dies que el VAR havia expulsat Lenglet per un cop de colze a Pere Pons en el Barça-Girona al Camp Nou.

Una altra acció controvertida del VAR en aquest primer tram de competició es va viure en un dels partits més calents de la Lliga com és el derbi andalús entre el Betis i el Sevilla. En el partit disputat al Benito Villamarín, al minut 66, Pau López amb la pilota a les mans es va llançar sobre Roque Mesa en el moment de xutar-la. El canari era a la trajectòria del porter gironí, que se li va abraonar per després deixar-se caure. L'àrbitre Gil Manzano, guiat per l'ajuda del VAR, va ensenyar la segona targeta groga a Roque Mesa i el va expulsar davant la indignació dels jugadors i banqueta del Sevilla. Ara bé, aquesta acció va ser rectificada dies després pel Comitè de Competició que va retirar la segona groga a Roque Mesa desacreditant la decisió de l'àrbitre i del VAR.



La broma de Cañizares

La polèmica per la no aplicació del VAR en la jugada entre Ramalho i Muniain també va esquitxar l'exporter Santi Cañizares, que, per xarxes socials, va rebre fortes crítiques dels aficionats de l'Athtetic Club arran d'un tuit del periodista Jon Laucirica «Som-hi Ahtletic, pels gilipolles que volen que baixem...» al qual va respondre amb un «tranquils, el més important vol que us quedeu». Veient el fort malestar entre els seguidors de l'Ahtletic Club, Cañizares va esborrar el tuit i en va fer un altre explicant que Laucirica «és un company de feina i un amic, el meu tuit no era res seriós, potser quan faci bromes hauré d'avisar abans perquè es pugui interpretar correctament».