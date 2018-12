El Girona es queda a Montilivi

L'agost passat, coincidint amb la visita del Reial Madrid, i amb les primeres especulacions que el Girona-Barça podria jugar-se a Miami, Jovent Gironí va desplegar una pancarta al gol sud que deia «El Girona a Girona». Aquesta va ser una de les penyes que més radicalment en contra es va posicionar respecte al partit dels Estats Units. Quatre mesos després, la idea d'exportar la Lliga a Amèrica ha quedat descartada, almenys per a aquesta temporada. El Girona-Barça del proper 26 de gener es jugarà a Montilivi, com estava inicialment previst, i no pas a 7.500 quilòmetres de distància. La renúncia del Barça a jugar als EUA al·legant «falta de consens» entre totes les parts implicades va provocar que dilluns La Lliga donés la proposta per enterrada, per alleugeriment de molts aficionats, que a pesar de les compensacions que els haurien ofert, sempre havien tingut com a primera opció veure el Girona-Barça a casa.

«Que s'hagi desestimat portar el partit a Miami satisfà almenys el 90% dels abonats», admetia ahir el president de la Federació de Penyes, Quim Alegret. Ell no ho veia malament, pels guanys econòmics i de prestigi esportiu que podia aportar al club, però considera que en tot aquest afer «ha faltat informació i fer pedagogia amb els abonats». Segons Alegret, «LaLliga i el Girona haurien d'haver plantejat aquesta idea a l'estiu, quan la gent havia de renovar el seu carnet, i aleshores allà, amb les compensacions a una banda, i sabent que et podries perdre la visita del Barça, tothom hauria pogut decidir què volia fer».

Confirmat que el derbi es jugarà a Montilivi, ara és l'hora de preparar una bona animació. Quim Alegret admet que després de quatre mesos d'incertesa, amb molts aficionats preocupats per si podrien veure el Girona-Barça, «aquell dia s'ha d'omplir Montilivi amb l'ambient de les grans ocasions». I és que amb les festes de Nadal pel mig, el partit és ja a la cantonada: el Girona jugarà contra Sevilla i Getafe abans de tancar l'any 2018, i tancarà la primera volta el 2019 visitant el Llevant i rebent l'Alabès. La segona part del campionat, que per primera vegada presenta un calendari asimètric, s'obrirà al camp del Betis i seguirà amb la visita del Barça a l'estadi.

De moment el Girona no ha fet declaracions públiques sobre la desestimació del partit. Es va limitar a fer un comunicat dilluns a la nit on mostrava «respecte» per la decisió del Barça i on anunciava que continuarà donant suport a les iniciatives que ajudin a promoure la Lliga més enllà de les fronteres de l'Estat espanyol».