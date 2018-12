Reunió informativa amb els accionistes avui a Montilivi

El president del Girona, Delfí Geli, i el director general i president del Consell d'Administració, Ignasi Mas-Bagà, han convocat per a aquesta tarda a Montilivi (18.30, llotja del gol sud) una reunió informativa dirigida als accionistes, la vigília que el club faci la seva junta anual. En l'acte d'aquesta tarda Geli i Mas-Bagà faran balanç de la temporada anterior, analitzaran la situació actual del club i es plantejaran també els nous reptes de l'entitat. També donaran resposta a les preguntes que hauran pogut formular els accionistes, prèviament. La reunió és oberta a tothom qui acrediti tenir com a mínim una acció. Demà a la junta només hi podran anar els qui tinguin almenys 1.784 títols.