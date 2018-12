Tebas insisteix que a la llarga es jugaran partits a l'estranger

Javier Tebas va assegurar dilluns a la nit que li hauria «agradat» que s'hagués pogut celebrar el Girona-Barcelona a Miami el 26 de gener, però es va mostrar contundent a l'hora de dir que tard o d'hora es jugarà «un partit fora d'Espanya», a més de confirmar que la mesura cautelar que s'havia demanat als jutjats no segueix endavant, però sí la demanda principal de jugar lluny del territori espanyol. «No hi ha pla B. Fer un partit als Estats Units és un tema molt complicat. Quan el FC Barcelona decideix no anar-hi, que és un tema voluntari, no es jugarà aquest partit», va dir al final d'una gala del diari As.