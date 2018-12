El Girona aprova un pressupost rècord de 53'6 milions per aquest curs

La Junta General d'Accionistes del Girona FC ha aprovat avui un pressupost de 53,6 milions d'euros per a aquesta temporada, la segona del club a Primera divisió. Es tracta d'un pressupost rècord fruit de la bona marxa de l'entitat. De fet, el Girona FC va tancar l'exercici anterior amb uns ingressos de 48,8 milions, un 9,6 per cent més que la previsió inicial, i un benefici net de 6,7 milions, 4,3 milions més del previst.

El president del Consell d'Administració, i director general, Ignasi Mas-Bagà, ha informat que el Girona genera els seus ingressos, principalment a través dels drets audiovisuals, que aquest curs s'enfilen als 42 milions. Els que provenen de l'àrea comercial i la venda d'entrades van créixer un 130 per cent amb l'ascens a Primera, suposant 6,5 milions del total del pressupost la temporada passada. Per aquest any, la previsió és que tornin a créixer, fins a un 64 per cent, amb 4,8 milions provinent dels acords comercials i 5,7 de la venda d'entrades.

Mas-Bagà també ha dit que la previsió del club és que aquest exercici també es tanqui amb un benefici net proper als 2'3 milions, una quantitat inferior a la del curs passat perquè el Girona ha fet front a nombroses inversions per la plantilla, la millora de Montilivi i l'adequació dels camps d'entrenament de La Vinya, entre d'altres. Segons el director general ja s'està treballant per estudiar quines han de ser les properes inversions a l'estadi, del qual el Girona en té la concessió per 50 anys. "La nostra instal·lació és obsoleta, necessita moltes millores, i ara estem estudiant com ha de ser l'estadi els propers anys", ha assenyalat després de recordar que a l'estiu van invertir 1'5 milions per instal·lar una nova il·luminació.