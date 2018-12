El Girona coneixerà avui el seu rival als vuitens de final de la Copa

El proper mes de gener serà d'allò més atapeït de partits per al Girona. D'una banda, l'equip disputarà els partits de Lliga que li toquen, el primer dels quals el cap de setmana del 5 i 6 al camp del Llevant. A més a més però, el conjunt gironí tindrà partit entre setmana com a mínim dos cops gràcies a la classificació per als vuitens de final de la Copa del Rei. Haver eliminat l'Alabès permet el Girona disputar aquesta ronda per primer cop des que la competició té aquesta denominació. Això dibuixa un escenari tant perillós com il·lusionant per a un equip fet i parit per salvar la categoria que, depenent del rival que li toqui al sorteig d'aquesta tarda, podria veure's amb possibilitats de ser als quarts de final. La seu de la Federació serà l'escenari aquesta tarda (16:00) del sorteig d'una eliminnatòria en què tots els encreuaments ja són directes i dels 16 equips vius, només n'hi ha un de Segona A, l'Sporting de Gijón.

Sens dubte, quedar emparellat amb el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid seria una autèntica bomba per al Girona al mateix temps que reduïria en bona part les possibilitats de superar l'eliminatòria. D'altres rivals de renom amb qui es pot enfrontar el Girona són el València, el Sevilla, el Betis, la Reial Societat, el Vila-real, l'Athletic Club o l'Espanyol. Completaran el bombo el Llevant, el Getafe, el Leganés, el Valladolid i l'Sporting. Els partits d'anada es disputarà entre 8 i 10 de gener mentre que els de tornada seran la setmana següent (14, 15 i 16).

El Girona se les pot heure amb rivals contra els quals arrossega alguna polèmica. Sense anar més lluny pot tornar a enfrontar-se a l'Athletic amb qui va fer-ho dilluns passat a San Mamés (1-0) en un partit resolt per un polèmic penal. També l'Espanyol podria tocar al Girona. Els de Rubi tenen comptes pendents i ho han recordat més d'un i més de dos cops des que els d'Eusebio Sacristán es van imposar a Cornellà ara fa quinze dies (1-3) amb Stuani com a gran protagonista. Una garrotada en el salt per una pilota de l'uruguaià a la cara de David López és l'origen de la polèmica.

Malgrat ser el primer cop que el Girona disputa els vuitens de la Copa del Rei, el conjunt gironí ja va participar a la mateixa ronda de la Copa del Generalísimo la temporada 1948-49. Llavors va caure per 8-0 a Les Corts contra el Barça a partit únic. El curs 1935-36, els gironins també van jugar els vuitens de la Copa de la República contra el Betis, com a subcampions de Catalunya (1-2 i 3-2).