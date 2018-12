El Girona presentarà beneficis per segon exercici consecutiu

El Girona és un club en expansió que no para de créixer i que creixerà molt més si aconsegueix el gran objectiu marcat pels seus responsables que és consolidar-se a la Primera Divisió del futbol espanyol. Arran de l'ascens a la màxima categoria fa dos estius, el Girona ha evolucionat i progressat a uns límit impensables fa només tres anys tant a nivell esportiu, formatiu, social i també econòmic. En aquest sentit, aquesta tarda se celebra la Junta General Ordinària d'Accionistes en què s'aprovarà l'informe de comptes de l'exercici 2017-18 i el pressupost per aquesta temporada (el del curs passat era de 44,5 milions).

El fet que per accedir presencialment a la junta calguin 1.784 títols va provocar que el club s'obrís a una trobada amb els petits accionistes la vigília on respondrien els seus dubtes. Això sí, feia falta registrar-se i enviar les qüestions al club prèviament. Així, ahir a la flamant sala VIP del Gol Sud, una quinzena d'accionistes van aplegar-se per escoltar les explicacions de Delfí Geli i Ignasi Mas-Bagà sobre el funcionament del club i les respostes a les seves inquietuds. Els dos dirigents blanc-i-vermells van fer una presentació del projecte del club i un balanç de tot allò aconseguit durant el curs passat. De dades noves, ben poques, llevat de la xifra de socis (gairebé 11.000, dels quals 9.500 són abonats) i que el Girona tindrà beneficis aquesta temporada com ja va passar en l'anterior. Mas-Bagà va revelar que el límit salarial per aquesta temporada és de 37 milions i que el Girona, entre plantilla, entrenadors i amortitzacions de fitxatge, el té tot cobert.

Estava tot programat perquè fos una bassa d'oli i no podia ser de cap altra manera. Lluny dels temps en què Josep Gusó, Ramon Vilaró, Joaquim Boadas o Francesc Rebled havien de tractar algunes qüestions espinoses dels accionistes durant les Juntes, ahir tot va ser tranquil, seriós, moder i professional. En la línia que viu el club actualment. Això sí, Geli va haver de driblar com va poder la pregunta d'un accionista que assegurava que a la plantilla hi ha un jugador que té 45 anys. Una petita fuita incotrolable en el torn de preguntes amb el micròfon -que no va passar de tres- i que Geli va resoldre bé.

Cap qüestió sobre el no-partit a Miami, carpeta que no es va obrir llevat de quan Mas -Bagà va parlar del viatge a l'estiu a l'Índia -des d'on ha arribat una petició per formar una penya- i va recordar que el Girona havia estat el primer club de la Lliga i el segon d'Europa després del Bayern de jugar-hi. «Ens agrada i continuarem sent pioners en els projectes internacionals», va dir. Les audiències i el ressò que suposa ser a Primera arreu del món és un mercat de patrocinadors per explotar d'on el Girona té previst treure'n més profit.

Durant l'exposició, Mas-Bagà va subratllar uns quants punts clau del projecte del Girona mentre, alhora, feia un repàs al creixement experimentat a les diverses àrees. Tot passa per consolidar el club a Primera i aquest és el gran objectiu de l'entitat. Esportivament es va elogiar la tasca de l'entrenador Eusebio Sacristán que va en consonància amb les intencions del club de potenciar l'explotació del planter. Un desig que s'ha vist reflectit amb l'obertura de la residència per a joves esportistes als Maristes. Mas-Bagà va fer especial incisió en el creixement comercial i a nivell d'afició. És aquí on va revelar que enguany hi ha 10.900 socis dels quals 9.500 són abonats. L'assistència a Montilivi és ara d'uns 10.600 espectadors de mitjana, respecte als 10.400 del curs passat i els 4.400 de 2 A. Trobar el màxim ingressos al marge dels de la televisió va dir Mas-Bagà és el factor que farà «diferent» el Girona respecte als clubs de la «seva Lliga».