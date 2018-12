Machín recupera Jesús Navas per a la «final» contra el Krasnodar

El Girona va descansar ahir i aquest migdia tornarà a la feina pensant en el partit de diumenge al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Pel conjunt andalús, en canvi, aquesta setmana el partit en majúscules és el d'aquesta tarda (18.55, Movistar Liga de Campeones), també a Nervión contra el Krasnodar en què es juga continuar viu a l'Europa League. Amb grans èxits a la competició els últims anys, amb tres títols inclosos, el Sevilla no es pot permetre el luxe de caure a la lligueta de grups i per això avui necessita superar el Krasnodar per no haver d'estar pendent d'altres resultats. Un triomf contra els russos els donaria el bitllet a la següent ronda independentment del que faci l'Standard de Lieja. En cas de no guanyar avui, als andalusos els serveix fer el mateix resultat que els belgues, que juguen contra l'Akhisar turc. «És una final i les finals es guanyen», deia Machín.

Machín no pot comptar amb Sarabia, sancionat, ni amb el central danès Kjaer, que podria ser dubte també diumenge contra el Girona. En canvi, el sorià recupera Navas, Carriço i Sergi Gómez.