"Machín va triar el Sevilla per crèixer però molts hem decidit quedar-nos i confiar en el projecte del Girona"

Borja García ha explicat aquest migdia al final de l'entrenament a La Vinya que els ànims per visitar diumenge el Sevilla "són bons" malgrat la dolorosa derrota de dilluns a San Mamés per culpa d'un penal molt discutible en el temps afegit. Borja ha admès que "vam marxa de Bilbao amb una sensació rara perquè tot i que és cert que ells van estar millor que nosaltres, després d'aguantar tot el partit, que el desenllaç final fos el que va ser no va agradar a ningú". Sobre el penal ha dit que "no vaig veure la jugada al camp, però quan vaig arribar al vestidor tenia molts missatges que em deien que no ho era".

Preguntat pel Sevilla i el retrobament amb Machín ha dit que "nosaltres el coneixem a ell i ell també sap la nostra manera de jugar". En aquest sentit ha afegit que "serà un partit important, volem sortir amb un bon sabor de boca del Pizjuán. Serà un partit atractiu entre dos equips que fan servir dos sistemes semblants". Borja també ha manifestat sobre la decisió de Machín de canviar Girona per Sevilla que "ell va triar aquest club per poder crèixer, però molts de nosaltres hem decidit quedar-nos aquí i confiar en aquest projecte". Així ha afegit que "el Girona ha crescut molt i volem seguir formant part de la història d'aquest club".