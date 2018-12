Del vestidor de Montilivi a l'Scoundrels Barber's

Encara no fa gaires anys, amb el Girona a Segona, molts dijous i divendres el vestidor es convertia en una petita perruqueria. A vegades cinc o sis companys d'equip passaven per les mans i la màquina d'Aday Benítez que els deixava amb el look de cabells a punt per encarar el cap de setmana. «No ho fem menys per haver pujat a Primera, el canvi va ser quan vam deixar d'entrenar-nos a l'annex, allà al vestidor de Montilivi, per anar a Riudarenes o ara al PGA. Al principi a Riudarenes encara no ho teníem condicionat i no hi havia espai...», explica Aday Benítez que, tot i passar-se menys hores tallant cabells al vestidor del Girona que fa un temps, no ha deixat una passió que té des de jove, als 17 anys va començar a treballar en una barberia, i ara acaba d'obrir amb el seu soci, Marc Font, una barberia per a homes al centre de la ciutat: Scoundrels Barber's al carrer Sant Joan Baptista La Salle.

«Això ve de molt endarrere, quan jo tenia 17 anys vaig començar a treballar en una barberia i, a banda, ho vaig estudiar perquè el barber d'aquella perruqueria m'ho va facilitar i em va dir que ho provés», explica Aday que ha arribat a Primera després de picar molta pedra en totes les categories del futbol estatal. En els primers anys compaginant entrenaments i feina a la barberia. «L'ofici de barber m'agrada molt, però el vaig haver de deixar en fitxar per l'Hospitalet, però en el meu segon any a Sant Andreu, ja estàvem a Segona B i entrenàvem molt, però a les tardes encara treballava a la barberia...». Aday va apostar pel futbol sabent que, «si anava malament sempre tindria un ofici», però, uns anys després, és clar que el «futbol m'ha anat bé, sobretot aquí a Girona». «És molt bo que el que estem fent a Girona, havent complert el somni de pujar a Primera, també ens puguem retroalimentar i tornar coses a la ciutat com pot ser aquesta barberia», apunta Aday.

El carriler del Girona i el seu soci, Marc Font, veuen un concepte de barberia encara poc habitual a Girona. «És una barberia per homes que va una mica més enllà de tallar-se els cabells ràpid i marxar, és un lloc per passar-ho bé i estar còmode una estona, perquè amb el servei de tallar el cabell també hi haurà la possibilitat de prendre un cafè, un refresc, una copa... Tenim una zona per estar relaxat després de tallar-te els cabells, un rentacaps molt xulos que et fan un massatge».

Aday es mostra esperançat que l'Scoundrels Barber's «enganxi» a Girona, una ciutat on «probablement el dia de demà, quan hagi acabat la meva etapa de futbolista, m'hi quedi a viure, perquè enamora molt i és una ciutat que està pujant moltíssim».

La recuperació de la lesió

Lesionat en els primers minuts del partit contra el Rayo Vallecano del passat 27 d'octubre, el genoll el deixarà fora dels terrenys de joc fins ben entrat el 2019, però Aday té entre cella i cella tornar a jugar abans d'acabar la lliga per no «acabar la temporada amb el mal regust de no haver jugat més després de la lesió». I per aconseguir-ho no escatima hores de gimnàs i recuperació. Encara va amb crosses, però diu que fa vida a les instal·lacions del PGA Catalunya acompanyat d'un fisioterapeuta: «A quarts de nou del matí ja hi soc i no en marxo fins passades les tres, només paro per esmorzar i dinar».

«Fa sis setmanes que em vaig operar, però tot plegat és un mica lent perquè haig d'estar 1o setmanes en crosses i quan em toqui hauré de córrer i no córrer i saltar, perquè si vas més accelerat del que toca pot ser perjudicial», explica Aday que deixarà el dia a dia de la barberia al seu soci i a la resta de l'equip, però també té clar que « passaré algunes tardes per aquí i no descarto algun dia tallar uns cabells a algú, perquè realment m'agrada».