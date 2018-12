«Machín va triar el Sevilla per créixer però molts seguim fent història aquí»

Borja García va valorar ahir després de l'entrenament de l'equip a La Vinya la prèvia del partit contra el Sevilla i la dolorosa derrota de dilluns a Bilbao per un polèmic penal en el temps de descompte. El duel del Sánchez Pizjuán representarà el retrobament amb l'exentrenador Pablo Machín, amb qui Borja va coincidir tres temporades al Girona.

El futbolista madrileny va llançar un missatge reivindicatiu: «se'n vagi qui se'n vagi, l'equip continua aconseguint resultats». En aquest sentit va posar de manifest que «Machín va escollir el Sevilla com el seu mitjà per poder créixer, però molts de nosaltres hem decidit quedar-nos aquí, confiar en aquest projecte, i seguir formant part de la història d'aquest club», en referència a les passes que està fent el Girona per consolidar-se a l'elit del futbol.

Borja admet que Pablo Machín els coneix «molt», però el Girona també sap de «la seva manera de jugar» i manté que l'objectiu és emportar-se «els tres punts» del Pizjuán en un partit que es presenta «molt atractiu». En tot cas, per a Borja García resulta «important» sortir d'aquesta visita «amb un bon gust de boca» després de la derrota «tan amarga» encaixada dilluns a San Mamés.

«Vam marxar de Bilbao amb una sensació rara perquè tot i que és cert que ells van estar millor que nosaltres, després d'aguantar tot el partit, que el desenllaç final fos el que va ser no va agradar a ningú». Sobre el polèmic penal de Ramalho sobre Muniain, que va ser determinant en l'afegit, va assegurar que «no vaig veure la jugada al camp, però quan vaig arribar al vestidor tenia molts missatges que em deien que no ho era».

«Volem anar-nos-en de vacances amb els deures fets, amb el màxim de punts possible, perquè sabem que la segona volta serà molt més difícil», va sentenciar Borja, satisfet per la «grandíssima temporada» que està completant un Girona que encara té «marge de millora», però que «va fent història a poc a poc». L'equip d'Eusebio s'enfrontarà al Sevilla aquest diumenge a les 12.00 i tancarà el 2018 a Montilivi contra el Getafe el divendres 21 de desembre (19.30). El 2019 arrencarà amb els dos últims partits de la primera volta, amb Llevant i Alabès com a rivals.