Quique Cárcel: «Serà complicat però és un rival que ens agrada»

El Girona va rebre amb satisfacció l'emparellament de Copa contra l'Atlètic, un dels grans de la Lliga i un rival de Champions. El director esportiu, Quique Cárcel, va explicar que «ens ha tocat un dels equips que a tots ens agrada, un gran. Un dels equips mes importants de la lliga. Serà una eliminatòria complicada i difícil, a nivell esportiu, perquè ens agradaria passar a quarts i segurament ens ha tocat un dels rivals més complicats». En aquest sentit Cárcel va recordar que l'Atlètic mai ha guanyat el Girona en els tres precedents de lliga disputats fins ara: «hem competit sempre amb ells tots els partits. Mai hi hem perdut. Esperem que puguem mantenir aquesta línia», va detallar. El director esportiu del Girona va insistir que «el club s'agafa aquesta eliminatòria de forma positiva, és un repte atractiu. Espero que hi hagi un bon ambient a l'estadi, l'Atlètic és un rival que omple allà on va». Cárcel va definir els matalassers com un equip «dur i físic, que segur que ens dificultarà molt l'eliminatòria». Preguntat si per al Girona era més complicat enfrontar-se a l'Atlètic en una eliminatòria de 180 minuts va dir que «com més entitat té el contrari, més complicat és tot». «L'Atlètic ha demostrat aquests darrers anys que sap gestionar bé les eliminatòries. El favoritisme és per ells, però serà un repte molt bonic», va tancar.