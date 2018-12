El juvenil visita el camp del Nàstic amb la intenció de continuar sumant

Són tres ja els partits consecutius que el Girona enllaça sense conèixer la derrota i en seran quatre si avui aconsegueix un bon resultat en la visita al camp del Nàstic, en un matx previst per a un quart de cinc de la tarda. Els d'Àlex Marsal, sisens a la classificació a només una victòria del quart lloc, venen d'empatar amb el Lleida i s'enfrontaran a un dels conjunts més irregulars de tota la categoria i un equip que ara mateix és novè, sis punts per sota. A la primera volta, en un duel disputat a principis del mes de setembre, el Girona es va apuntar la victòria per la mínima: 2-1.