Els pobres números de Lozano el podrien enviar rumb a l'Osasuna

Deu mesos i mig més tard de ser anunciat com l'únic fitxatge del passat mercat d'hivern a Montilivi, el Choco Lozano té un peu més a fora que no pas a dins del club. Si més no, això és el que informava ahir el diari hondureny Diez, que assegurava, i fins i tot titulava, que el Girona «ja no compta» amb el davanter i que estaria buscant-li una sortida en forma de cessió. L'article es basa en fonts ben properes al futbolista i explica, entre d'altres coses, que el rendiment de Lozano cada cop convenç menys el cos tècnic i també a la directiva, motiu pel que la intenció és de deixar-lo sortir al mes de gener. No es parla en cap cas d'una rescissió, sinó d'un préstec i fins i tot s'aventuren a trobar-li un destí: l'Osasuna, que actualment milita a la Segona Divisió A. A tot això, se li ha de sumar que, de tancar-se aquesta operació, l'atacant es convertiria en una moneda de canvi perquè Carlos Clerc torni a Montilivi i reforci el carril esquerre, una posició d'allò més perjudicada per les lesions de llarga durada d'Aday Benítez i Johan Mojica.

Des que va arribar a Girona, Lozano ha viscut a l'ombra de Cristhian Stuani i Portu, els dos davanters habituals i alhora màxims golejadors. Ha jugat fins ara 25 partits oficials, 23 d'aquests a Primera i els dos restants a la Copa del Rei. De gols només n'ha aportat un, el que va signar a principis de març al camp del Vila-real i que va servir per segellar la important victòria que aquell dia va aconseguir l'equip (0-2). Aquest curs s'enfila fins els 348 minuts a la Lliga i només compta amb tres titularitats. A més, ha passat a la història com el primer jugador del Girona que ha vist una targeta vermella a la màxima categoria, al ser expulsat unes setmanes enrere en el partit contra el Rayo a Montilivi.

De 25 anys, forjat a l'Olimpia i internacional amb el seu país, Lozano va participar en els Jocs Olímpics de Rio amb Hondures, signant tres gols en la quarta posició del combinat nacional; a Espanya, va explotar amb el Tenerife, a Segona, equip amb el qual va signar 20 gols en dos anys. Després d'un pas breu pel Barça B, el Girona el va fitxar el mes de gener passat a canvi d'1,7 milions d'euros i 450.000 euros més en funció dels variables, convertint-se així en un dels fitxatges més cars de la història del club. A més, té un contracte ben llarg (fins el 2022), pel que recindir-lo no seria un bon negoci i és ben complicat que algun club vulgui pagar-ne un traspàs a l'hivern. D'aquí que se li pugui estar buscant una cessió cap a Pamplona, tot esperant Clerc a canvi. El badaloní ja va vestir la samarreta blanc-i-vermella la temporada 15/16 a la categoria d'argent.