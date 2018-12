El Sevilla-Girona es veurà des de Montilivi

Demà, al Sánchez Pizjuán de Sevilla, el Girona jugarà un dels partits més difícils i alhora especials de la temporada, en el qual es produirà el retrobament de l'equip amb Pablo Machín, fins fa quatre dies tècnic del conjunt blanc-i-vermell. Un matx que, tot i disputar-se a domicili, el podran seguir uns quants privilegiats des de l'estadi de Montilivi. El club ha posat en marxa per aquest cap de setmana el seu primer Watch Party, una iniciativa amb la qual 150 socis podran seguir el Sevilla-Girona des de les noves llotges VIP que hi ha situades al Gol Sud de l'estadi. El centenar i mig de socis s'han hagut d'inscriure prèviament i les places es van esgotar ben aviat al llarg d'aquesta mateixa setmana. A més de ser gratuït, tots els assistents rebran un pack de benvinguda: una beguda i també un snack per acompanyar el partit.

El concepte de Watch Party, bastant poc utilitzat al nostre país, és una fórmula que sol tenir bastant d'èxit en els esports professionals dels Estats Units. Una competició que l'explota bastant és l'NBA i durant els partits de play-off, quan als pavellons se sol aglutinar una gran quantitat d'aficionats per seguir el partit que el seu equip està jugant a fora. Si tot va bé, la idea del Girona és repetir l'experiència per a d'altres desplaçaments que els d'Eusebio hagin d'afrontar al llarg de la temporada.