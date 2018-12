«Al Girona li desitjo el millor, però em dec al Sevilla i vull guanyar»

El Girona i Pablo Machín es tornen a trobar després d'una relació fantàstica entre el 9 de març de 2014 i el 28 de maig de 2018. El sorià portarà sempre els de Montilivi al cor. «Tots els entrenadors ho hem de passar en un moment o un altre. Només he estat en dos clubs abans del Sevilla: el Numància i el Girona. I són molts anys, els que vam passar junts. Estic encantat de rebre i tornar a veure persones que no només han estat companys, sinó que molts d'ells són amics. Però hem de diferenciar clarament els sentiments de fora del camp amb els sentiments de dins del camp, perquè em dec al Sevilla i vull guanyar el partit», valorava Machín, que va parlar de la tasca d'Eusebio, l'encarregat de substituir-lo després que el Sevilla pagués la clàusula de rescissió d'un milió d'euros. «Eusebio ha tractat d'agafar totes les coses bones que ja hi havia, amb l'afegit de totes les que està tractant d'inculcar. El dibuix que utilitza és molt semblant al meu i té moltes similituds, principalment perquè molts jugadors són els mateixos que tenia jo l'any passat. Els conec molt bé? Sí, és clar. Però ells també em coneixen a la perfecció», afegia el tècnic del Sevilla, que tornava a donar una aclucada d'ullet al seu passat gironí: «Si soc aquí en gran part és per ells i el meu pas pel Girona. Els desitjo el millor a tots perquè hem compartit coses molt boniques i que no oblidarem».

Machín creu que el partit es podria decidir per petits detalls, perquè tant el Sevilla com el Girona tenen motius més que suficients per creure a sumar un bon resultat. «Serà un partit molt igualat en totes les zones del camp, hi haurà molts duels individuals. El més important, per damunt dels sistemes, són els futbolistes i el seu bon fer determinarà qui aconseguirà el triomf. Qui estigui més encertat en les disputes tindrà un lleuger avantatge per a la victòria final», reflexionava, recordant que la posició del Girona a la Lliga no és casualitat: «Ens enfrontem a un molt bon equip i serà supercomplicat derrotar-los. Hem de tenir clar que passarem per moltes dificultats perquè el Girona és un bloc molt competitiu que s'està barallant per entrar a Europa».

Dijous, el Sevilla va classificar-se per als setzens de final de l'Europa League. «Tot va molt de pressa, no tenim temps de celebrar res perquè el calendari ens ofega», assegurava Machín, que no podrà comptar amb el Mudo Vázquez, sancionat. «El trobarem a faltar, són coses amb les quals hem de conviure. En el nostre esquema Vázquez ens dona moltes solucions, també ens ajuda enormement en el joc aeri. Treballarem per suplir-lo de la millor manera possible», finalitzava Machín.