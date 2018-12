El Girona es fon a la segona part a Sevilla

El Girona continua encallat i després de perdre en les dues sortides consecutives que tenia al calendari a Bilbao i a Sevilla, afrontarà el partit de divendres contra el Getafe (19.30) que tancarà el 2018 com una revàlida per saber quines seran les aspiracions dels d'Eusebio el 2019. A la classificació l'equip segueix instal·lat a la zona mitja (21), en un furgó molt ple d'equips en una franja d'un o dos punts amunt o avall com el Celta, el Valladolid, l'Eibar, el València... i a l'espera del que puguin fer avui el Llevant, l'Espanyol i el Betis que s'enfronten a Cornellà, sense urgències aparents però mirant de molt a prop el que pugui fer avui el Vila-real a Osca i demà l'Athletic a Vitòria. El marge amb el descens és de set punts però la igualtat és màxima i un parell de jornades sense sumar (venint d'un empat contra l'Atlètic, és a dir, 1 punt dels últims 9), i aquí no es pot despistar ningú.

Els d'Eusebio han fet una bona primera part a Sevilla. A la segona s'han anat diluint, sobretot a partir de l'1-0, un penal anotat per Banega al minut 55. La sentència l'ha fet Sarabia, 9 minuts més tard, culminant una gran jugada col·lectiva local en ple desconcert del Girona. El partit s'ha acabat allà, tot i que en l'última jugada Vaclík ha aparegut per evitar el 2-1 de Borja García amb un vol espectacular.

Després de patir fins l'extenuació a San Mamés dilluns passat, el Girona, a la primera part, ha passat menys angoixes a Sevilla, tot i que una vegada més Gorka Iraizoz s'ha erigit com un dels millors de l'equip, exigit en un parell d'ocasions clares per Sarabia i Roque Mesa. Eusebio ha sorprès deixant Granell a la banqueta, que contra l'Atlètic i a San Mamés s'havia convertit en la solució d'emergència pel carril esquerre, i ha donat l'alternativa al jove Valery. El Girona, per tant, ha sortit al Pizjuán amb dos carrilers d'última generació, l'escalenc i Pedro Porro, que l'any passat militaven al juvenil.

El primer quart d'hora ha sigut trepidant, tot i que amb escasses ocasions. En defensa els gironins han aguantat bé, sòlids i ben ordenats. Bernardo, Juanpe i Ramalho es consoliden com els tres centrals titulars, creixent partit a partit, sense donar pràcticament opcions a un Sevilla que buscava la banda dreta amb Navas i Sarabia i que pràcticament només podia viure dels comptats errors dels visitants en pèrdues de pilota. A la mitja hora de joc, un robatori de Roque Mesa ha acabat amb la pilota a André Silva, que l'ha cedida a Sarabia i el seu xut l'ha enviat Iraizoz a còrner. Era l'ocasió més clara del partit. Els andalusos en tindrien una altre poc abans del descans, quan una mala passada de Ramalho a Pedro Porro a la frontal l'ha aprofitada Roque Mesa per exigir una nova gran intervenció de Gorka, que amb el peu ha rebutjat l'ocasió a còrner.

I el Girona? Defensivament, molt notable. I fins i tot en determinants moments del partit intentant tenir la pilota i donar una mica de pausa a un joc que sovint s'accelerava massa. En atac la cosa ja es complicava més, tot i que els d'Eusebio també han tingut un parell de bones ocasions a la primera part. Al minut 43, una obertura de Pedro Porro per Portu a la dreta ha acabat amb una centrada a l'àrea, on Stuani ha aparegut del no-res entre els defenses per rematar a la cara del porter Vaclík, que ha evita el 0-1 com ha pogut. Abans la millor oportunitat l'havia tingut Portu, en una contra que havia conduït Borja García.

Les coses s'han complicat, i de quina manera, a la segona part. El Sevilla ha sortit amb una marxa més i Escudero ha sigut el primer d'inquietar la porteria gironina. La defensa començava a anar de bòlit i en una d'aquestes accions, l'àrbitre ha assenyalat penal de Juanpe sobre André Silva, quan l'havia retallat dins l'àrea, i Banega no ha perdonat des dels 11 metres. L'1-0 ha fet molt mal als gironins, que s'han començat a veure superats per un Sevilla que es començava a agradar. El 2-0 no s'ha fet esperar, i ha arribat en una gran jugada col·lectiva dels locals culminada per Sarabia, després d'una cessió de Ben Yedder, amb un xut impossible per Iraizoz.

Tocava remar a contracorrent i Eusebio ha decidit moure peça. Després de rellevar Douglas per Aleix, ha optat per canviar el dibuix tàctic donant entrada amb 20 minuts per davant a Doumbia per Valery. Ramalho s'ha situat de lateral i s'ha passat a jugar amb dos centrals i dos laterals. El davanter ivorià a punt ha estat de sorprendre Vaclík en la primera acció en què ha intervingut, però no ha pogut resoldre la rematada després d'una assistència precisa d'Aleix Garcia. Doumbia, però, continua negat i deu minuts més tard ha demanat el canvi i ha marxat amb molèsties, deixant el seu lloc a Granell, i tornant a modificar Eusebio el dibuix. El partit, però, feia estona que havia acabat.

Sevilla: Vaclík; Kjaer (Mercado, min. 78), Carriço, Sergi Gómez, Jesús Navas, Banega, Roque Mesa, Escudero (Promes, min. 88), Sarabia, André Silva i Ben Yedder (Arana, min. 92).

Girona: Iraizoz; Ramalho, Bernardo, Juanpe; Pedro Porro, Valery (Doumbia, min. 70) (Granell, min. 80), Pere Pons, Douglas Luiz (Aleix Garcia, min. 62); Portu, Borja García i Cristhian Stuani.

Gols: 1-0, min. 55, Banega de penal; 2-0, min. 64, Sarabia;

Àrbitre: Cuadra Fernández. VAR: Del Cerro Grande;

Estadi: Sánchez Pizjuán. 33.542 espectadors.